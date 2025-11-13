विदर्भ

Gadchiroli News : इंजेवारी येथील शेतकऱ्याने संपविले जीवन

अलीकडच्या अतिवृष्टीमुळे त्यांच्या पिकांचे विशेषतः धानपिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
Crime
CrimeSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आरमोरी (जि. गडचिरोली) - आरमोरी तालुक्यातील इंजेवारी येथील गजानन नामदेव लाकडे (वय-५५) या शेतकऱ्याने गुरुवार (ता. १३) सकाळी गळफास लावून जीवन संपविल्याची घटना उघडकीस आली आहे.

Gadchiroli
rain
Farmer
endlife
Strike
Agriculture Loss
Agricultural debt crisis

