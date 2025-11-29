Varora News : युवा शेतकऱ्याने शेतात गळफास लावून संपविले जीवन

वरोरा - तालुक्यातील जामणी गावातील २८ वर्षीय युवा शेतकरी सचिन जगन खेवले याने गुरुवारी (ता. २७) आपल्या शेतात झाडाला गळफास लावून जीवन संपविले. अतिवृष्टीमुळे यंदा संपूर्ण पीक नष्ट झाले तसेच बँकेचे २ लाख ७२ हजार ६०० रुपयांचे कर्ज कसे फेडणार या विवंचनेत सचिनने हे टोकाचे पाऊल उचलले..सचिनच्या वडिलांचे कोरोनामुळे तीन-चार वर्षांपूर्वी निधन झाले होते. त्यानंतर घरी आई, दोन बहिणी, दोन भाऊ असा परिवार होता. मोठ्या बहिणीचे लग्न झाले असून, ती सासरी आहे. सचिनचा मोठा भाऊ नागपूरला खासगी कंपनीत नोकरी करतो. त्यामुळे घरी फक्त आई व सचिन असे दोघेच होते..परिवाराच्या उदरनिर्वाहाची व नऊ एकर शेतीची संपूर्ण जबाबदारी सचिन यांच्यावर होती. सचिन शेती चांगल्या पद्धतीने करत होता. मात्र, यंदाच्या अतिवृष्टीमुळे कापूस व इतर पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या टेंभुर्डा शाखेचे २ लाख ७२ हजार ६०० रुपयांचे कर्ज डोक्यावर होते. हे कर्ज फेडण्याचा मार्ग दिसत नसल्याने तो हताश झाला होता..आत्महत्या केलेल्या सचिन यांची आई आता एकटी पडली आहे. ‘पती गेला, मोठा मुलगा बाहेर आहे. हा मुलगा माझा आधार होता. तोही गेला, मुलगी सासरी गेली… आता मी एकटी कशी जगणार’ अशी या मातेची आर्त हाक आहे. शेतकऱ्यांवरील संकटे निसर्ग व शासनाच्या धरसोडीच्या धोरणांमुळे वाढतात. पण टोकाचा निर्णय घेण्याआधी कुटुंबीयांचा विचार करावा, असे आवाहन स्थानिक शेतकरी नेते तथा सामाजिक कार्यकर्ते किशोर डुकरे यांनी केले आहे. टोकाचा निर्णय घेण्याआगोदर संपर्क साधावा, आम्ही मदत करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.