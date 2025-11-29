विदर्भ

Varora News : युवा शेतकऱ्याने शेतात गळफास लावून संपविले जीवन

२८ वर्षीय युवा शेतकरी सचिन जगन खेवले याने गुरुवारी (ता. २७) आपल्या शेतात झाडाला गळफास लावून जीवन संपविले.
सकाळ वृत्तसेवा
वरोरा - तालुक्यातील जामणी गावातील २८ वर्षीय युवा शेतकरी सचिन जगन खेवले याने गुरुवारी (ता. २७) आपल्या शेतात झाडाला गळफास लावून जीवन संपविले. अतिवृष्टीमुळे यंदा संपूर्ण पीक नष्ट झाले तसेच बँकेचे २ लाख ७२ हजार ६०० रुपयांचे कर्ज कसे फेडणार या विवंचनेत सचिनने हे टोकाचे पाऊल उचलले.

