Nandura Accident : कारसह दांपत्य विहिरीत पडले; दोघांचाही मृत्यू

नांदुरा, (जि. बुलडाणा) - नांदुरा तालुक्यातील वडनेर भोलजी परिसरात मोबाईलचे शेवटचे लोकेशन सापडलेले दोन दिवसापासून बेपत्ता झालेल्या कुटुंबाची कार अखेर विश्वगंगा नदीच्या पुलाजवळ हायवे लगतच्या एका विहिरीत शनिवारी आढळून आली. नांदुरा येथील ओमसाई फाउंडेशन आणि पोलिस प्रशासनाच्या संयुक्त पथकाने मृतांसह कारला विहिरीतून क्रेनच्या मदतीने बाहेर काढले..तेलंगण राज्यातील सीतापूरम येथून जळगाव येथील विवाह सोहळ्यासाठी निघालेले एक दांपत्य रहस्यमयपणे बेपत्ता झाल्याची घटना ता. २८ नोव्हेंबर रोजी उघडकीस आली होती. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ वरील वडनेर भोलजी परिसरात त्यांच्या मोबाईलचे शेवटचे लोकेशन आढळून आल्याने या प्रकरणात घातपाताचा संशय व्यक्त केला जात होता..याबाबत नांदुरा पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. आज २९ नोव्हेंबर रोजी वडनेर भोलजी येथील विश्वगंगा नदीसमोरील पुलाजवळ काही महिला मजूर कामानिमित्त गेल्या असता त्यांना विहिरीत कार तरंगताना दिसली. याबाबत त्यांनी गावाकऱ्यांना माहिती दिल्यानंतर शोधकाम सुरू झाले.सीतापूरम येथे खाजगी सिमेंट कंपनीमध्ये कार्यरत पद्मसिंह दामू पाटील (वय-४९) हे पत्नी नम्रता पाटील (रा. वाघूलखेडा, ता. पाचोरा) यांच्यासह एमएच १३ बीएन ८४८३ क्रमांकाच्या कारने जळगाव जिल्ह्यातील डोकलखेडा येथील विवाहासाठी निघाले होते. ता. २७ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ६.३० वाजता त्यांचा नातेवाइकांशी फोनवरून अखेरचा संवाद झाला..नातेवाईक जळगावला पोहोचले. मात्र, पाटील दांपत्य न आल्याने त्यांची चिंता वाढली. वारंवार फोन करूनही दोघांचेही मोबाईल स्वीच ऑफ असल्याचे आढळले. यानंतर नातेवाइकांनी महामार्गावरील गावांमध्ये चौकशी सुरू केली. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दांपत्याची गाडी २७ नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी ७.११ वाजता बाळापूरजवळील तरोडा टोल नाका ओलांडताना दिसून आली.दांपत्याचा ठावठिकाणा लागत नसल्याने आणि महामार्गावर कोणताही अपघात झाला नसल्याने घातपाताचा संशय बळावत होता. अखेर आज महामार्ग साफसफाईच्या कामासाठी असलेल्या महिला मजूर जेवणासाठी शेतात खाली उतरल्या असता रस्त्याला लागूनच असलेल्या विहिरीत त्यांना कार आढळून आली. ही माहिती वाऱ्यासारखी पसरल्याने परिसरात बघ्यांची गर्दी झाली..चार तासाच्या अथक प्रयत्नातून कारसह या दांपत्याला बाहेर काढण्यात आले. ओमसाई फाउंडेशन नांदुराचे अध्यक्ष विलास निंबोळकर यांच्यासह विष्णू धांडे, कमलेश बोके, आश्विन फेरण, कृष्णा वसोकार, वैभव राहणे या कार्यकर्त्यांनी शोधकामात पोलिसांची मदत केली. सायंकाळी सातच्या दरम्यान त्यांचे मृतदेह विहिरीबाहेर काढण्यात आले. यावेळी घटनास्थळी अधीक्षक नीलेश तांबे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुधीर पाटील, श्रेणिक लोढा, नांदुरा व मलकापूरचे ठाणेदार व इतर कर्मचारी उपस्थित होते..सीसीटीव्हीची तपासणीया दांपत्याचे नातेवाईक संदीप रमेश पाटील यांनी नांदुरा पोलिसात फिर्याद दिल्यानंतर निरीक्षक जयवंत सातव यांनी तपासाला गती दिली. २८ नोव्हेंबर रोजी दोन स्वतंत्र पथकांनी नांदुरा हा मलकापूर दरम्यान सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी सुरू केली..दरम्यान, दांपत्य बेपत्ता झाल्याची माहिती सोशल मीडियावरही व्हायरल झाली होती. कारवरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाला असावा असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. ही जुनी व वापरात नसलेली विहीर महामार्गाच्याच हद्दीत असली तरीही त्यात भराव न टाकल्याने हा अपघात झाला..