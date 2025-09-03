Bhandara Accident News : गणपती दर्शनासाठी आलेल्या दाम्पत्यावर काळाचा घाला; अपघातात पती जागीच ठार, पत्नी जखमी; कुटुंबाचा मन हेलावणारा टाहो

Husband Killed in Truck Collision : गणपती दर्शनासाठी भंडाऱ्यात आलेल्या दाम्पत्याच्या दुचाकीला ट्रकने धडक दिली. या भीषण अपघातात पतीचा मृत्यू झाला, तर पत्नी आणि मुलगा जखमी झाले. ही घटना मंगळवारी रात्री १० वाजताच्या सुमारास भंडारा शहरातील साईमंदिरसमोर घडली. जगदीश गजानन चकोले (३६) रा. मोहाडी ता. मौदा जि.नागपूर असे मृताचे नाव आहे..जगदीश हा मौदा येथील एका कंपनीत चालक म्हणून कामाला होता.मंगळवारी त्याला सुटी असल्याने तो पत्नी आणि दोन्ही मुलांसह भंडारा येथे गणपती दर्शनासाठी संध्याकाळी ५ वाजता गावावरुन निघाला होता. त्याच्यासोबत गावातील योगेश माकडे हा मित्रसुद्धा त्याच्या कुटुंबासह दुसऱ्या दुचाकीने आला होता..Manchar Accident : भीमाशंकर रस्त्यावर झालेल्या अपघातात बुलढाणा जिल्ह्यातील १७ भाविक जखमी; मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू.मंगळवारी रात्री १० वाजताच्या सुमारास साई मंदिर मार्गावरुन राजीव गांधी चौकाकडे जात असताना ट्रक (क्र. सीजी ०७ बीपी ९६७७) च्या चालकाने भरधाव वेगात ट्रक चालवून जगदीशच्या दुचाकीला मागेहून धडक दिली. या अपघातात जगदीशच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. तर पत्नी आणि मुलगा जखमी झाला. अपघातानंतर घटनास्थळी नागरिकांची एकच गर्दी झाली..यावेळी नागरिकांनी ट्रकचालकाला चांगलाच चोप दिला. तातडीने रुग्णवाहिकेने जगदीश आणि पत्नी आणि मुलाला जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. परंतु, रुग्णालयात जगदीशला मृत घोषित करण्यात आले. भंडारा पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. आरोपी ट्रकचालकाविरोधात पोलिसांनी विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदविला आहे..Gangapur Accident : भरधाव टॅंकरच्या धडकेत गंगापूरमध्ये दुचाकीस्वारांचा दुर्दैवी अंत.रक्ताचा सडा, कुटुंबियांचा टाहोअपघातानंतर घटनास्थळी रक्ताचा सडा सांडला होता. पत्नी आणि मुलांचा टाहो मन हेलावणारा होता. अपघाताची माहिती जगदीशच्या वडिलांना मिळाल्यानंतर तेही गावावरुन तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. जगदीशचा मित्र योगेश हा पुढे गेल्याने त्याला अपघाताची माहिती मिळताच दुचाकी वळवून तोही पोहोचला. कुटुंबियांचा आक्रोश मन हेलावणारा होता..वाहतूक व्यवस्थेचा बळी!सध्या सर्वत्र गणेशोत्सवाचा उत्साह आहे. गणपती दर्शनासाठी दूरवरुन भाविक भंडाऱ्यात दाखल होत आहेत. परंतु, पार्किंगअभावी दुचाकी, चारचाकी अस्ताव्यस्त लावले जातात. रस्त्यातून वाट काढणे धोक्याचे असते. त्यातच जड वाहतूक शहरातून होत असल्याने अपघाताची भीती असते. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्थेने जगदिशचा बळी घेतल्याचा आरोप होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.