Bhandara Accident News : गणपती दर्शनासाठी आलेल्या दाम्पत्यावर काळाचा घाला; अपघातात पती जागीच ठार, पत्नी जखमी; कुटुंबाचा मन हेलावणारा टाहो

Tragic Accident in Bhandara : जगदीश हा मौदा येथील एका कंपनीत चालक म्हणून कामाला होता.मंगळवारी त्याला सुटी असल्याने तो पत्नी आणि दोन्ही मुलांसह भंडारा येथे गणपती दर्शनासाठी आला होता.
Husband Killed in Truck Collision : गणपती दर्शनासाठी भंडाऱ्यात आलेल्या दाम्पत्याच्या दुचाकीला ट्रकने धडक दिली. या भीषण अपघातात पतीचा मृत्यू झाला, तर पत्नी आणि मुलगा जखमी झाले. ही घटना मंगळवारी रात्री १० वाजताच्या सुमारास भंडारा शहरातील साईमंदिरसमोर घडली. जगदीश गजानन चकोले (३६) रा. मोहाडी ता. मौदा जि.नागपूर असे मृताचे नाव आहे.

