Bhandara News: लाखांदूर हादरले! प्रसूतीनंतर नवजात शिशूचा मृत्यू आणि पुढील उपचाराला नेत असताना माताही दगावली

लाखांदूर (जि. भंडारा) : येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल झालेल्या गर्भवती महिलेच्या प्रसूतीनंतर काही वेळातच नवजात शिशूचा मृत्यू झाला; तर पुढील उपचारासाठी भंडाऱ्याला नेत असलेल्या मातेचाही वाटेतच मृत्यू झाला. .मंगळवारी (ता. १९) येथे घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. रीना विवेक शहारे (वय २५, रा. आसोला) असे मृताचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रीना शहारे हिला प्रसूती कळा आल्याने सोमवार, १८ ऑगस्ट रोजी तिला येथील ग्रामीण रुग्णालयात भरती करण्यात आले होते. .वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी प्रसुतीसाठी आवश्यक औषधोपचार केले होते. तथापि, मंगळवार, १९ ऑगस्ट रोजी सकाळी साडेसहाच्या सुमारास रीनाची प्रसूती झाली. तिने गोंडस बाळाला जन्म दिला. मात्र, प्रसूतीनंतर काही क्षणातच नवजात शिशूचा मृत्यू झाला. .प्रसूतीनंतर गंभीर अवस्थेत असलेल्या रीनाला पुढील उपचारासाठी भंडारा येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात नेत असताना तिचाही वाटेतच मृत्यू झाला. माता आणि नवजात शिशूचा मृत्यू नेमका कोणत्या कारणाने झाला, याचे खरे कारण समोर आले नसले तरी येथील ग्रामीण रुग्णालयातील गैरसोयीवर नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.