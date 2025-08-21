विदर्भ

Bhandara News: लाखांदूर हादरले! प्रसूतीनंतर नवजात शिशूचा मृत्यू आणि पुढील उपचाराला नेत असताना माताही दगावली

Healthcare Crisis: लाखांदूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात प्रसूतीनंतर आई आणि नवजात शिशूचा मृत्यू झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. रुग्णालयातील गैरसोयीमुळे नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
Bhandara News
Bhandara Newssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लाखांदूर (जि. भंडारा) : येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल झालेल्या गर्भवती महिलेच्या प्रसूतीनंतर काही वेळातच नवजात शिशूचा मृत्यू झाला; तर पुढील उपचारासाठी भंडाऱ्याला नेत असलेल्या मातेचाही वाटेतच मृत्यू झाला.

