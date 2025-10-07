विदर्भ

Gondia News: शेततळ्यात बुडून तीन मुलांचा मृत्यू; पुराडा गावावर शोककळा, पोहायला गेल्याचा अंदाज

Gondia Drowning: सालेकसा/देवरी तालुक्यातील शेततळ्यात तीन मुलांचा बुडून मृत्यू झाला, ज्यामुळे पुराडा गावात शोककळा पसरली आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, ते तिघे पोहायला गेले असावेत; घटनेची नोंद सालेकसा पोलिसांनी केली असून तपास सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सालेकसा/देवरी (जि. गोंदिया) : देवरी तालुक्यातील पुराडा येथे एका शेततळ्यात बुडून तीन मुलांचा मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता. ५) रात्री आठच्या सुमारास उघडकीस आली. आदित्य सुनील बैस (वय १५), तुषार मनोज राऊत (वय १७, दोघेही रा. गडेवारटोला/पुराडा) आणि अभिषेक रामचरण आचले (वय २१, रा. पुराडा) अशी मृतांची नावे आहेत.

