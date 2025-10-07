Gondia News: शेततळ्यात बुडून तीन मुलांचा मृत्यू; पुराडा गावावर शोककळा, पोहायला गेल्याचा अंदाज

सालेकसा/देवरी (जि. गोंदिया) : देवरी तालुक्यातील पुराडा येथे एका शेततळ्यात बुडून तीन मुलांचा मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता. ५) रात्री आठच्या सुमारास उघडकीस आली. आदित्य सुनील बैस (वय १५), तुषार मनोज राऊत (वय १७, दोघेही रा. गडेवारटोला/पुराडा) आणि अभिषेक रामचरण आचले (वय २१, रा. पुराडा) अशी मृतांची नावे आहेत..या घटनेमुळे पुराडा गावावर शोककळा पसरली आहे. तिघेही पोहायला गेले असावेत, असा प्राथमिक अंदाज आहे. आदित्य बैस हा नूतन विद्यालय, पुराडा येथे दहाव्या वर्गात शिकत होता. तुषार राऊत हा शासकीय आश्रमशाळा, पुराडा येथे बारावीत शिकत होता तर अभिषेक आचले हा घरकामाला हातभार लावायचा..मिळालेल्या माहितीनुसार, गावात राहणाऱ्या आचले कुटुंबात साखरपुड्याचा कार्यक्रम होता. या कार्यक्रमाला सायंकाळच्या सुमारास गावकरी तसेच मित्रमंडळी जेवण करायला आले होते. जेवण केल्यानंतर आदित्य, तुषार आणि अभिषेक तिघेही दुचाकीने गावात फिरत होते..इकडे कार्यक्रम आटोपल्यावरही ते घरी न पोहोचल्याने कुटुंबीयांनी त्यांचा शोध सुरू केला. दरम्यान, पुराडा शेतशिवारात शेततळ्याजवळ त्यांची दुचाकी आढळली. तिथे जाऊन पाहणी केली असता काठावर छत्री व चपला आढळून आल्या..Nagpur Crime: अकरा वर्षीय मुलाची अपहरण करून हत्या; खापरखेडा जवळील चनकापूर हादरले, तिघांना अटक.याची माहिती गावात होताच गावकऱ्यांनी शेततळ्याकडे धाव घेतली. मध्यरात्रीनंतर एकच्या सुमारास तिघांचेही मृतदेह पाण्याबाहेर काढण्यात आले. तिघेही शेततळ्यावर पोहायला गेले असावेत, असा प्राथमिक अंदाज आहे. या घटनेची नोंद सालेकसा पोलिसांनी केली आहे. पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.