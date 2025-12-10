विदर्भ

Savner Crime : क्रीडा मैदानातील ‘किरण’ची अकालीच ‘एक्झिट’; कीटकनाशकाची बाटली प्राशन करून संपविले जीवन

तू माझ्याशी लग्न केले तर, किरण तसेच तुझ्या भावाला नोकरी लावून देण्याचे आमिष.
kiran dadhe

kiran dadhe

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

केळवद (ता. सावनेर) - सावनेर तालुक्यातील साधे-सुधे माळेगाव...इथल्या छोट्या शेतकरी कुटुंबातील मुलगी किरण दाढे. गावात कोणाचीही मुलगी क्रीडामैदानावर चमकावी अशी फारशी अपेक्षा नसते. पण किरणने ही पार्श्वभूमी झिडकारून नवी वाट घडविली.

Loading content, please wait...
crime
death
endlife
Kabaddi player

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com