Amravati Farmer: शेतातील उद्ध्वस्त पिके पाहून बासलापूरच्या शेतकऱ्याने गळफास लावून संपवले जीवन

चांदूररेल्वे : मातीशी नातं जपणारा आणखी एक अन्नदाता काळाच्या पडद्याआड गेला. बासलापूर शेतशिवारात दत्ता श्रीकृष्ण बोबडे (वय ३८) या तरुण शेतकऱ्याने सततच्या पावसामुळे पिकांचे झालेले नुकसान आणि डोक्यावर असलेले कर्ज पाहता स्वतःच्याच शेतात गळफास लावून आत्महत्या केली..ही दुर्दैवी घटना शुक्रवारी (ता. तीन) दुपारी दोन ते तीन वाजताच्या सुमारास घडली. दत्ता बोबडे यांनी स्वतःच्या दोन एकर शेतीसोबतच जवळपास पंचवीस एकर शेती मक्त्याने घेतली होती. भरघोस उत्पन्नाची स्वप्नं मनात ठेवून त्यांनी शेतीत पैसा ओतला..पण सततच्या पावसाने ती सर्व स्वप्ने वाहून गेली. पिके उद्ध्वस्त झाली, खर्च वाया गेला आणि कर्जाचे ओझे अधिकच वाढले. चार ते पाच लाख रुपयांच्या खासगी कर्जामुळे ते चिंतीत होते. शेवटी या विवंचनेत त्यांनी आत्महत्या केली..घटनेची माहिती मिळताच चांदूररेल्वे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि पंचनामा करून मृतदेह ग्रामीण रुग्णालयात पाठविला. शनिवारी सकाळी शवविच्छेदनानंतर दुपारी शोकाकुल वातावरणात त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार पार पडले..Lohgaon News : शेती कर्ज संसाराचा गाडा कसा चालावयाचा या चिंतेत सापडलेल्या तरूण शेतकऱ्यांने घरात गळफास घेऊन संपविले जीवन.दत्ता बोबडे यांच्या मागे वृद्ध वडील, पत्नी, मुलगा, मुलगी व बराच मोठा परिवार आहे. गावात हळहळ व्यक्त होत असून शासनाने तत्काळ मदत जाहीर करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. मागील काही दिवसांपासून आलेल्या पावसामुळे पिके उद्वस्थ झाल्याने बळीराजा चिंतेत पडला आहे..