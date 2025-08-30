Chandrapur News: कापणगावच्या भीषण अपघातात सहा जणांचा मृत्यू; पाचगावातील चारही मृतांना एकाच ठिकाणी दिला अखेरचा निरोप

राजुरा : गडचांदूर-राजुरा राष्ट्रीय महामार्गावरील कापणगाव येथे (दि. २८) झालेल्या भीषण अपघातात सहा जण ठार झाले. यातील चार मृतक पाचगाव येथील होते. त्यांना एकाच ठिकाणी मुखाग्नी देण्यात आला. यावेळी गावकऱ्यांचे डोळे पाणावले. गावात स्मशान शांतता पसरली आहे..मृतांमध्ये पाचगाव येथील तनू पिंपळकर, रवींद्र बोबडे, ताराबाई पप्पुलवार आणि प्रकाश मेश्राम यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, खामोना येथील वर्षा मांदाळे आणि कोची येथील शंकर पिपरे अपघातात मृत्युमुखी पडले..राजुरा-गडचांदूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या बायपासला कापणगाव येथे शहरात आणि इतर गावांत जाण्यासाठी सर्व्हिस रोड आहे. त्याच ठिकाणी काल, गुरुवारी (ता.२८) रोजी सायंकाळी चार वाजता ट्रक आणि ऑटोरिक्षाच्या भीषण अपघातात सहा जण मृत्युमुखी पडले. त्यामध्ये पाचगाव येथील चार मृतांचा समावेश आहे. अपघाताची वार्ता गावात पोहोचताच गावात शोककळा पसरली होती. यावेळी मृतांच्या नातेवाइकांनी आणि मित्रपरिवारांनी राजुरा उपजिल्हा रुग्णालयाकडे धाव घेतली..राजुरा उपजिल्हा रुग्णालयातून शवविच्छेदनानंतर मृतांना त्यांच्या गावाकडे नेण्यात आले. राजुरा शहरातही नागरिकांनी शोक व्यक्त केला. वर्षा मांदाळे यांच्या पार्थिवावर खामोना मोक्षधाम येथे अंतिम संस्कार पार पडले. .Smart Meter Protest: आधी समस्या सोडवा; मग स्मार्ट मीटर बसवा, भाजपची महावितरणकडे निवेदनाद्वारे मागणी.शंकर पिपरे यांच्यावर कोची येथील मोक्षधाम येथे अंतिम संस्कार पार पडले. राजुरा तालुक्यात घडलेला हा सर्वात मोठा अपघात असल्याने तालुक्याच्या कानाकोपऱ्यातून या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केले जात आहे..लोकार्पण सोहळा रद्द राजुरा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार देवराव भोंगळे यांनी असिफबाद मार्ग राजुरा येथे नवीन प्रशस्त सुधीर भाऊ सेवा केंद्र आणि आमदार देवराव भोंगळे जनसंपर्क कार्यालयाच्या लोकार्पण सोहळ्याचा शुक्रवारला (ता.२९) रोजी आयोजित केला होता. कालच्या अपघातामुळे तो रद्द करण्यात आला. जनसंपर्क कार्यालयाच्या लोकार्पण सोहळ्याची जय्यत तयारी केली होती..चार लाखांची मदतयावेळी मृतांच्या नातेवाइकांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी आमदार देवराव भोंगळे यांनी जे. आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचे अभिषेक दुबे आणि मृतकांच्या नातेवाइकांची तहसीलदारांच्या दालनात बैठक घेतली. मृतकांच्या नातेवाइकांना प्रत्येकी चार लाख रुपये देण्याचे मान्य केले. यावेळी काही काळ तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.