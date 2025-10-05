Amravati News: मेळघाटात महिन्याभरात तिसरा मातामृत्यू; हरिसाल गावात नवजात बालिकेच्या मृत्यूनंतर माता दगावली

अचलपूर/ धारणी : मेळघाटातील मातामृत्यू रोखण्यासाठी प्रशासन स्तरावर विविध उपाययोजना राबविल्या जात असल्या तरी आजही गर्भवती महिलांना आपला जीव गमवावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचा प्रत्यय पुन्हा आला. आठवड्याभरात तिसरा मातामृत्यू मेळघाटात झाला आहे. नवजात बालिकेच्या मृत्यूनंतर मातेने सुद्धा हे जग सोडल्याची घटना मेळघाटात घडली..धारणी तालुक्यातील हरिसाल प्राथमिक आरोग्यकेंद्राच्या चौराकुंड येथील रूपाली अजय धांडे (वय २०) या गर्भवती मातेचा आज (ता. चार) मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली. वैद्यकीय अधिकारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हरिसाल गावाचा भाग असलेल्या चौराकुंड येथील सात महिन्यांच्या गर्भवती मातेला सायंकाळी चार वाजेच्या सुमारास अचानकपणे पोट दुखायला लागले आणि बाळ बाहेर आले..काही वेळाने ते बाळ घरीच दगावले. त्यानंतर घरच्यांनी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना बोलावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कोणीच आले नसल्याची माहिती आहे. यादरम्यान घरच्यांनी रात्रभर घरीच प्रसूत महिलेला ठेवले व सकाळी उपजत बालकाचा दफनविधी करून टाकला. ही माहिती आशा सेविकेला मिळताच त्या घरी पोहोचल्या. मात्र घरच्यांनी प्रसूत महिलेला दवाखान्यात घेऊन जाण्यास नकार दिल्याची माहिती आहे. काही तासांनी कुटुंबीय महिलेला दवाखान्यात घेऊन जाण्यास तयार झाले. मात्र तोपर्यंत महिलेची प्रकृती चिंताजनक झाली होती..आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे दुर्लक्ष भोवलेसदर महिलेला तीन ऑक्टोबर रोजी सकाळपासूनच त्रास होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र दिवसभर एकाही आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी भेट दिली नाही. त्यामुळेच रात्रीला त्या मातेची प्रसूती झाली. यामध्ये त्या मातेने एका मुलीला जन्म दिला. मात्र जन्मताच मुलीचा मृत्यू झाला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी धारणी येथे जात असतानाच मातेचा सुद्धा मृत्यू झाला. या महिलेला वेळेवर उपचार मिळाले असते तर कदाचित त्या महिलेला जीव गमवावा लागला नसता, असे बोलल्या जात आहे..Melghat News : बालकाच्या टीचभर पोटावर ढिगभर चटके; महिला भूमकावर गुन्हा दाखल, मेळघाटच्या चोपान गावातील प्रकार.ती माता सात महिन्यांची गर्भवती होती. अचानक कळा आल्याने घरातच प्रसूती झाली. ज्यामध्ये मृत बालिका जन्माला आली. मात्र घरच्यांनी उपचारार्थ आरोग्यकेंद्रात न आणता दाईच्या मदतीने प्रसूती केली. सकाळी माहिती मिळताच आशासेविकेने आरोग्यकेंद्रात माहिती दिली. रुग्णवाहिका पाठवून मातेला आरोग्यकेंद्रात आणले. तपासणी करून धारणीला रेफर केले. मात्र रुग्णालयात पोहोचताच मातेने जीव सोडला.- डॉ. श्रवण मुळे, वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्यकेंद्र, हरिसाल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.