Amravati News: मेळघाटात महिन्याभरात तिसरा मातामृत्यू; हरिसाल गावात नवजात बालिकेच्या मृत्यूनंतर माता दगावली

Pregnant Woman: धारणी तालुक्यातील हरिसाल येथील २० वर्षीय गर्भवती रूपाली धांडे यांचा प्रसूतीदरम्यान मृत्यू झाला. नवजात बाळ देखील प्रसूत घरातच दगावले; कुटुंबीयांनी तिला उपचारासाठी वेळेत दवाखान्यात पोहोचवले नाही.
अचलपूर/ धारणी : मेळघाटातील मातामृत्यू रोखण्यासाठी प्रशासन स्तरावर विविध उपाययोजना राबविल्या जात असल्या तरी आजही गर्भवती महिलांना आपला जीव गमवावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचा प्रत्यय पुन्हा आला. आठवड्याभरात तिसरा मातामृत्यू मेळघाटात झाला आहे. नवजात बालिकेच्या मृत्यूनंतर मातेने सुद्धा हे जग सोडल्याची घटना मेळघाटात घडली.

