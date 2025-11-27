विदर्भ

Mangrulpir Crime : पत्नीला वाचविण्यासाठी पतीनेही मारली विहिरीत उडी; जगताप दांपत्याचा पाण्यात बुडून मृत्यू

पती व पत्नीत झालेल्या किरकोळ वादाचे रूपांतर दोघांच्या मृत्यूत झाले.
amol jagtap and seema jagtap

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
मंगरूळपीर - पती व पत्नीत झालेल्या किरकोळ वादाचे रूपांतर दोघांच्या मृत्यूत झाल्याची दुदैवी घटना वाशीम जिल्ह्यातील मंगरूळपीर तालुक्यातील स्वासीन गावात २५ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी सहा वाजता घडली. या घटनेने गावात सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.

