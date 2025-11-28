विदर्भ

Car Accident : उभ्या कंटेनरला कारची धडक; दोघांचा मृत्यू, सात जण जखमी

कारने उभ्या कंटनेरला दिलेल्या धडकेत कारमधील दोन जणांचा जागीच मृत्यू, तर सात जण जखमी झाले.
सडक अर्जुनी - कारने उभ्या कंटनेरला दिलेल्या धडकेत कारमधील दोन जणांचा जागीच मृत्यू, तर सात जण जखमी झाले. ही घटना गुरुवारी (ता. २७) सकाळी पाचच्या सुमारास नैनपूर / डुग्गीपारजवळच्या पेट्रोलपंपासमोर घडली. द्रोणा नरेश साहू व देवेंद्र कतलम (वय-२५, दोघेही रा. पाटण बरबसपूर, जि. दुर्ग, छत्तीसगड) अशी मृतांची नावे आहेत.

