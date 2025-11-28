Car Accident : उभ्या कंटेनरला कारची धडक; दोघांचा मृत्यू, सात जण जखमी

सडक अर्जुनी - कारने उभ्या कंटनेरला दिलेल्या धडकेत कारमधील दोन जणांचा जागीच मृत्यू, तर सात जण जखमी झाले. ही घटना गुरुवारी (ता. २७) सकाळी पाचच्या सुमारास नैनपूर / डुग्गीपारजवळच्या पेट्रोलपंपासमोर घडली. द्रोणा नरेश साहू व देवेंद्र कतलम (वय-२५, दोघेही रा. पाटण बरबसपूर, जि. दुर्ग, छत्तीसगड) अशी मृतांची नावे आहेत. .राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ वरील कोहमारानजिकच्या नैनपूर/डुग्गीपारजवळ असलेल्या पेट्रोलपंपासमोर रस्त्याच्या बाजूला कंटेनर (एमएच ३१/ एफ. सी. ५८४१) उभा होता. तथापि, नागपूरकडून रायपूरकडे जाणाऱ्या अर्टीगा कारने (सी. जी. ०४/ पी. व्ही. २२८२) उभ्या कंटेनरला जोरात धडक दिली.चालकाला झोपेची डुलकी आली असावी आणि त्याचे स्टिअरिंगवरून नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाल्याचे बोलले जात आहे. या अपघातात कार चेंदामेंदा झाली असून, कारमधील द्रोणा नरेश साहू व देवेंद्र कतलम यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर सात जण जखमी झाले. जखमींमध्ये एक तीन वर्षाचे मुल, दोन महिला, चार पुरुषांचा समावेश आहे..त्यांना गोंदियाच्या केटीएस जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. कारमधील एक महिला व एक पुरुष सुरक्षित आहे. कारमधून लहान मुलांसह अकरा महिला-पुरुष प्रवास करीत होते. या घटनेची नोंद डुग्गीपार पोलिसांनी केली आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक गणेश वनारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार विजय कोटांगले करीत आहेत..जांभळी फाट्याजवळ दुचाकीचालकाचा मृत्यूसडक अर्जुनी - जांभळी (दोडके) येथून दुचाकीने गोंदियाकडे जात असलेल्या दुचाकीचालकाचा जांभळी फाट्याजवळ अपघाती मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी (ता.२६) रात्री सव्वाआठच्या सुमारास घडली. डिकेश मोहनलाल मरस्कोल्हे (वय २९, रा. दोडके) असे मृताचे नाव आहे..डिकेश मरस्कोल्हे हा दुचाकीने (एमएच ३५ /ए. पी. २६११) जांभळी येथून गोंदियाकडे जात होता. जांभळी फाट्याजवळ असलेल्या रस्ता दुभाजकावर तोल गेल्याने त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी डुग्गीपार पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलिस हवालदार आनंदराव इस्कापे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.