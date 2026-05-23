Hinganghat Accident: हिंगणघाटजवळ हृदयद्रावक घटना; आई-वडील आणि चिमुकलीचा अपघाती मृत्यू, कुटुंबावर काळाचा घाला, नेमकं काय घडलं!

हिंगणघाट (जि. वर्धा) : जड वाहनाने दुचाकीला दिलेल्या जोरदार धडकेत पती, पत्नी आणि त्यांच्या सहा वर्षीय चिमुकलीचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. ही घटना राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४४ वर हॉटेल तनवीर-सगुना कंपनी परिसरात शुक्रवारी (ता. २२) सकाळी १० वाजता घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .गजानन मधुकरराव वानखेडे (वय ४५), पल्लवी गजानन वानखेडे (वय ३८) आणि त्यांची सहा वर्षांची मुलगी आरोही गजानन वानखेडे अशी मृतांची नावे आहेत.कुटुंब समुद्रपूर तालुक्यातील वायगाव (गोंड-कुर्ला) येथील रहिवासी होते. हे कुटुंब जांगोना येथील सासुरवाडीला गेले होते. शुक्रवारी सकाळी तेथून हिंगणघाटकडे परत येत होते. दरम्यान हॉटेल तनवीर-सगुना कंपनी परिसरात एक भरधाव जड वाहनाने त्यांच्या एमएच ३२ एएम १६९४ क्रमांकाच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली..धडकेची तीव्रता इतकी भीषण होती की, गजानन, पल्लवी आणि चिमुकली आरोही यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आले आहेत..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...दोन्ही गावांत पसरली शोककळापल्लवी वानखेडे या जांगोना येथील शेतकरी राजू काकडे यांच्या कन्या होत्या. पल्लवी यांना जुळ्या मुली असून, त्यापैकी आरोही ही आपल्या आई-वडिलांसोबत जात असताना काळाने तिच्यावर घाला घातला. या घटनेची माहिती वायगाव (गोंड-कुर्ला) आणि जांगोना या दोन्ही गावी पोहोचताच सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.