Tiger Attack : वाघाच्या हल्ल्यात मुलीचा मृत्यू; वडील जखमी

शेतात वाघाने केलेल्या हल्ल्यात दहा वर्षीय मुलीचा मृत्यू, तर वडील जखमी झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंडीकोटा ( जि. गोंदिया) - तिरोडा तालुक्यातील इंदोरा येथील शेतात वाघाने केलेल्या हल्ल्यात दहा वर्षीय मुलीचा मृत्यू, तर वडील जखमी झाले. ही घटना शनिवारी ( ता. २९) दुपारी तीन ते चारच्या सुमारास घडली.

