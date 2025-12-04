विदर्भ

Chandrapur News : तृतीयपंथी लेखिका विजेंद्र टेंभुर्णे यांना शरद पवार इन्स्पायर साहित्य फेलोशिप

प्रतिष्ठित शरद पवार इन्स्पायर साहित्य फेलोशिप यंदा चंद्रपुरची तृतीयपंथी कार्यकर्ती व लेखिका विजेंद्र टेंभुर्णे यांना जाहीर झाली.
Vijendra Tembhurne

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चंद्रपूर - मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटरतर्फे दिली जाणारी प्रतिष्ठित शरद पवार इन्स्पायर साहित्य फेलोशिप यंदा चंद्रपुरची तृतीयपंथी कार्यकर्ती व लेखिका विजेंद्र टेंभुर्णे यांना जाहीर झाली आहे. एक लाख रुपये रक्कमेची ही फेलोशिप विजेंद्र टेंभुर्णे यांना पुस्तक लेखनासाठी प्राप्त झाली आहे.

