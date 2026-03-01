संग्रामपुर : सातपुड्याच्या पर्वतरांगांमध्ये वसलेल्या आदिवासी पाड्यांमध्ये होळी सणाला दिवाळीइतकेच महत्त्व आहे. होळीची चाहूल लागताच परिसरातील आदिवासी बांधवांना भोंगर्या बाजाराचे वेध लागतात. शेकडो वर्षांची परंपरा असलेला हा बाजार पंधरा ते वीस दिवस विविध ठिकाणी भरत असून त्यातून आदिवासी जीवनसंस्कृतीचे जिवंत दर्शन घडते..Akola Accident: तेल्हारा शेरी फाट्यावर भीषण अपघात; माळेगावच्या तीन अल्पवयीन मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू, आयशर अन् दुचाकीची समाेरासमाेर धडक! .सातपुड्यातील होळीचा जल्लोषसातपुडा पर्वतरांग परिसरात पावरा, पाडवी, गावीत आणि भिल्ल या प्रमुख आदिवासी जमाती वास्तव्य करतात. या जमातींमध्ये दिवाळी आणि होळी या सणांना असाधारण महत्त्व आहे. पाच-सहा पाडे एकत्र येऊन एकच होळी पेटविण्याची परंपरा येथे आजही जपली जाते.पारंपरिक पद्धतीने सपत्नीक होळी पूजन केले जाते. होळी प्रज्वलित झाल्यानंतर महिला-पुरुष मोहाच्या फुलांपासून तयार केलेल्या कच्च्या दारूचे सेवन करून ढोलाच्या तालावर नृत्य करतात. काही जण सोंगे धारण करतात. नवस फेडण्यासाठी पाच वर्षे अखंड सोंग घेण्याची प्रथा असून मध्ये खंड पडल्यास देवाचा कोप होतो, अशी श्रद्धा आहे..फाग मागण्याची अनोखी परंपराहोळीपूर्वी आदिवासी महिला-पुरुष घरोघरी जाऊन ‘फाग’ (देणगी) मागतात. गोळा झालेल्या देणगीतून सामूहिक होळी साजरी केली जाते. होळीच्या दिवशी जंगलातून बांबू किंवा विशिष्ट लाकूड आणून पूजनानंतर होळी पेटवली जाते. ढोलालाही नवीन चामडे चढविण्याची परंपरा आहे..होळीची लोककथाआदिवासी समाजात होळीबाबत एक आख्यायिका प्रचलित आहे. ‘होळी’ नावाच्या राजकन्येचे ‘भोंगडा’ या बांबूपासून वस्तू बनविणाऱ्या आदिवासी तरुणावर प्रेम जडते. देवांना हे मान्य नसल्याने विरोध होतो. आपले प्रेम सत्य असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी होळी अग्नीत उडी घेते आणि सुरक्षित बाहेर येते. या चमत्कारानंतर तिचा विवाह त्या तरुणाशी लावण्यात येतो. या कथेतून प्रेम, धैर्य आणि सत्याचा विजय यांचा संदेश दिला जातो..भोंगर्या बाजाराची रंगत‘भोंगर्या’ किंवा काही भागात ‘भगोरिया बाजार’ म्हणून ओळखला जाणारा हा बाजार होळीपूर्वी भरतो. दहा-बारा पाड्यांच्या मध्यवर्ती गावात सर्वानुमते बाजार भरवला जातो. गावांचे मुखिया नदीकाठी एकत्र येऊन दिवस ठरवतात.ढोल-पावरीच्या तालावर तरुण-तरुणी सजूनधजून बाजारात सहभागी होतात. प्रत्येक गावातून आठ-दहा नृत्यगट येतात. होळीसाठी लागणारे नारळ, खोबरे, दाळ्या, गूळ, साखरेचे हार, कपडे, रंगीत कागद व रंग यांची खरेदी येथे केली जाते..Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्गात बदल निश्चित! सोलापूर जिल्ह्यापासून नवा मार्ग, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला कसा असेल बदल...जीवनसाथी निवडण्याची परंपराफाल्गुन पौर्णिमेच्या सणापूर्वी भरणाऱ्या या बाजारात विवाहइच्छुक तरुण-तरुणी मनासारखा जोडीदार निवडतात. आवडत्या तरुणीला पळवून नेण्याची प्राचीन प्रथाही काही भागात आढळते. या निमित्ताने वर्षातून एकदाच अनेक विवाह जुळतात.अग्नीची पूजा करणारा आदिवासी समाज हा खरा निसर्गपूजक आहे. होळीच्या माध्यमातून तो आपली संस्कृती, परंपरा आणि सामूहिक एकात्मता आजही जपत आहे. जाती-धर्माच्या सीमा ओलांडून साजरा होणारा हा लोकोत्सव आदिवासी समाजासाठी खऱ्या अर्थाने मोठा उत्सव ठरतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.