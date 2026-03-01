विदर्भ

Sangrampur News: संग्रामपुरात आदिवासींची होळी; भोंगर्‍या बाजाराने रंगला सातपुडा, होळीची काय आहे लोककथा?

Cultural significance of Bhongarya Bazaar: सातपुड्यातील आदिवासींच्या होळीचा रंगतदार उत्सव
Folk Traditions and Bhongarya Market Define Tribal Holi in Sangrampur

Folk Traditions and Bhongarya Market Define Tribal Holi in Sangrampur

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

संग्रामपुर : सातपुड्याच्या पर्वतरांगांमध्ये वसलेल्या आदिवासी पाड्यांमध्ये होळी सणाला दिवाळीइतकेच महत्त्व आहे. होळीची चाहूल लागताच परिसरातील आदिवासी बांधवांना भोंगर्‍या बाजाराचे वेध लागतात. शेकडो वर्षांची परंपरा असलेला हा बाजार पंधरा ते वीस दिवस विविध ठिकाणी भरत असून त्यातून आदिवासी जीवनसंस्कृतीचे जिवंत दर्शन घडते.

Loading content, please wait...
Sangrampur
festival
vidarbha
Tribal
satpuda
culture
Traditional
holi

Related Stories

No stories found.