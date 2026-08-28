Amravati Protest: आदिवासी विद्यार्थ्यांचा सरकारला थेट इशारा! मागण्या मान्य न झाल्याने अमरावतीहून यवतमाळकडे पायदळ कूच

अमरावती: विविध मागण्यांसाठी अमरावतीच्या अपर आयुक्तालयासमोर सुरू असलेले बेमुदत धरणे आंदोलन मागे न घेतल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी (ता. २७) यवतमाळकडे पायदळ कूच केली. आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या यवतमाळ येथील निवासस्थानासमोर शुक्रवारपासून (ता. २८) आंदोलन करण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.शहरातील वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांनी गुरुवारपासून (ता. २०) अमरावतीच्या अपर आयुक्तालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले होते. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत प्रकल्प अधिकारी, अपर आयुक्त, उपायुक्त व सहायक आयुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी चर्चा करून आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली होती. अधिकाऱ्यांनी आपल्या स्तरावरील मागण्या मान्य करून त्याबाबत लेखी आश्वासनही दिले..मात्र, १४ ऑगस्ट २०२५ चा शासननिर्णय रद्द करण्यासह शासनस्तरावरील मागण्या मान्य न झाल्याने विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवले. वसतिगृहांची क्षमता वाढविणे, जुना अध्यादेश रद्द करणे, जिल्ह्यात स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करणे, केंद्रीय स्वयंपाकगृह बंद करणे, २५ फेब्रुवारी २०२२ चा शासननिर्णय रद्द करणे, आदिवासींच्या हक्काची १२ हजार ५०० अधिसंख्य पदांची भरती तसेच ८५ हजार रिक्त पदे भरणे, सर्पदंश व प्रकृतीकडे दुर्लक्षामुळे मृत्यू झालेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देणे, अशा मागण्या विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत..गुरुवारी सकाळपासून अपर आयुक्त संदीप गोलाईत, प्रकल्प अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला व उपायुक्त श्रीकांत धोटे यांनी विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. विद्यार्थ्यांच्या काही मागण्या शासनस्तरावरील असून, इतर मागण्या मान्य करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, विद्यार्थ्यांनी यवतमाळकडे कूच करण्याचा निर्णय घेतला. या आंदोलनात अर्जुन युवनाते, दिनेश टेकाम, मन्ना दारसिंभे, रोहित झाकर्डे, विठ्ठल मरापे, सुरेखा उईके, गंगाराम जांभेकर, संदीप तोटे यांच्यासह आदिवासी विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत..शासनाने अमरावतीसाठी २२५ मुले व १०० मुली, अशी एकूण ३२५ विद्यार्थ्यांची क्षमता वाढवून दिली आहे. शिवाय स्वयंयोजनेचा निधीही तातडीने उपलब्ध होणार आहे. या महत्त्वाच्या मागण्या शासनाने मान्य केल्या असून, विद्यार्थ्यांनी त्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहावे.-संदीप गोलाईत, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमराव.Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे प्रशासन किंवा शासनाने सकारात्मक दृष्टीने पाहिले नाही. चर्चेच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांचा वेळ वाया घालविला. त्यामुळेच यवतमाळकडे कूच करण्याचा निर्णय घेतला आहे.-अर्जुन युवनाते, आदिवासी युवा क्रांती दल, अमरावती .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.