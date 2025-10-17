विदर्भ

Vidarbha News:अनियंत्रित ट्रक थेट दुकानात घुसला; चौदामैल परिसरात भीषण अपघात,सुदैवाने जीवितहानी टळली!

Truck Accident: भरधाव ट्रकने उडवले मटन व केबल नेटवर्क दुकान; चौदामैल येथील पहाटेचा भीषण प्रसंग! पहाटे चारच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघाताने परिसरात एकच खळबळ उडाली.
धामणा (लिंगा): नागपूर-अमरावती राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ वरील चौदामैल टी-पॉइंट परिसरात गुरुवारी (ता.१६) पहाटे चारच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघाताने परिसरात एकच खळबळ उडाली. एक अनियंत्रित भरधाव ट्रक थेट केबल नेटवर्क दुकानात घुसल्याने मोठे आर्थिक नुकसान झाले.

