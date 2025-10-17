Vidarbha News:अनियंत्रित ट्रक थेट दुकानात घुसला; चौदामैल परिसरात भीषण अपघात,सुदैवाने जीवितहानी टळली!

धामणा (लिंगा): नागपूर-अमरावती राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ वरील चौदामैल टी-पॉइंट परिसरात गुरुवारी (ता.१६) पहाटे चारच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघाताने परिसरात एकच खळबळ उडाली. एक अनियंत्रित भरधाव ट्रक थेट केबल नेटवर्क दुकानात घुसल्याने मोठे आर्थिक नुकसान झाले..सुदैवाने, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.मिळालेल्या माहितीनुसार, राजस्थान येथून एमपी-०८/जीए-४१११ क्रमांकाचा लसणाच्या पोत्यांनी भरलेला ट्रक हैद्राबादकडे जात होता. दरम्यान, चौदामैल परिसरात उड्डाणपुलाचे काम सुरू असल्याने वाहतुकीसाठी एकमार्गी रस्ता करण्यात आला होता..Tractor Accident: ट्रक-ट्रॅक्टरच्या भीषण अपघातात तिघांचा मृत्यू; मध्यप्रदेशच्या हिवरा शिवारातील घटना.मात्र चालकाच्या दुर्लक्षामुळे ट्रक सिमेंटच्या बॅरिकेटला धडकला आणि नियंत्रण सुटल्याने तब्बल दीडशे मीटर अंतर ओलांडत थेट ईश्वर हटवार यांच्या केबल नेटवर्क दुकानात घुसला.या धडकेत ट्रकने प्रथम मटनचे दुकान उद्ध्वस्त केले..त्यानंतर समोरील जिन्याच्या पायऱ्या आणि दुकानाचे टिनशेड तसेच दाराचे मोठे नुकसान झाले.अपघातानंतर चालक घटनास्थळावरून फरार झाला असून पोलिसांनी त्याचा शोध सुरू केला आहे.घटनेची माहिती मिळताच कळमेश्वर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला..Nagpur Liquor Seizure: विदेशी मद्याची तस्करी, चार आरोपींना अटक; उत्पादन शुल्क विभागाकडून ४१ लाखांचा मुद्देमाल जप्त.पहाटेच्या वेळेमुळे परिसरात लोकांची हालचाल नसल्याने मोठी दुर्घटना टळली. मात्र या अपघातामुळे व्यापाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून परिसरातील नागरिकांनी प्रशासनाकडे अपघातप्रवण ठिकाणी अधिक सुरक्षा उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे..या अपघातामुळे पुन्हा एकदा महामार्गावरील बेफाम वेग आणि अपुरे नियंत्रण या समस्येकडे लक्ष वेधले गेले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.