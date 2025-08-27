विदर्भ

Nagpur Accident: वीज तारेच्या धक्क्याने ट्रकचालकाचा मृत्यू

Electric Shock: गोंडखैरी-मंगरुळ पांदण रस्त्यावर कंटेनर ट्रक ११ हजार व्होल्ट विद्युत तारेच्या संपर्कात आल्याने चालकाचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघातामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.
Nagpur Accident
Nagpur Accidentsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धामणा (लिंगा) : गोंडखैरी ते मंगरुळ पांदण रस्त्यावर मंगळवारी (ता.२६ ) दुपारी १.१५ वाजताच्या सुमारास भीषण अपघात घडला. टोलनाका वाचवण्यासाठी कंटेनर ट्रक पांदण रस्त्याने नेणाऱ्या चालकाचा ट्रक विद्युत तारेच्या संपर्कात आल्यामुळे जागीच मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
Nagpur
Truck
electric shock incident
transportation safety

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com