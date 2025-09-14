Truck Accident: देऊळगाव महीजवळील भीषण अपघातात ट्रक पलटी; चालक नागेश दहिफळे यांचा जागीच मृत्यू

देऊळगावराजा : समोरून येणाऱ्या अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने ट्रक पलटी होऊन चालकाचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना देऊळगाव महीनजीक (ता.१२) रात्री नऊच्या सुमारास घडली..याबाबत पोलिस सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार फिर्यादी यांनी पोलिस स्टेशनला येऊन रिपोर्ट दिला की, मी व मयात नागेश लक्ष्मण दहिफळे (रा. आनंदवाडी तालुका शिरूर कासार पांगरी, जि. बीड) असे दोघेजण आपापले वाहन घेऊन बीड जिल्ह्याकडे निघालो असता देऊळगाव महीच्या समोर शिंदे यांच्या रसवंती नजीक एका अज्ञात चार चाकी वाहन चालवून ट्रकला समोरील बाजूस धक्का दिला. .त्यामुळे नागेश याने त्याच्याकडील वाहन हे डिव्हायडरच्या साईडने दाबले असता सदर वाहन पलटी होऊन अपघात घडला. या अपघातात नागेश याच्या डोक्याला गंभीर मार लागून तो जागीच मरण पावला..Pune Crime : मोठ्या भावाने लहान भावावर केलेल्या चाकू हल्ल्यात लहान भावाचा मृत्यू.दरम्यान राजेंद्र भिमराव नाकाडे (वय ३१ रा. आनंदवाडी ता. शिरूर कासार पांगरी) यांच्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी अज्ञात वाहन चालक विरुद्ध गुन्हा नोंदविला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.