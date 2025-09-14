विदर्भ

Truck Accident: देऊळगाव महीजवळील भीषण अपघातात ट्रक पलटी; चालक नागेश दहिफळे यांचा जागीच मृत्यू

Accident News: समोरून येणाऱ्या अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने ट्रक पलटी होऊन चालकाचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना देऊळगाव महीनजीक (ता.१२) रात्री नऊच्या सुमारास घडली.
Truck Accident

Truck Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देऊळगावराजा : समोरून येणाऱ्या अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने ट्रक पलटी होऊन चालकाचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना देऊळगाव महीनजीक (ता.१२) रात्री नऊच्या सुमारास घडली.

Loading content, please wait...
police
Vehicle
road accident
Truck
police investigation
Bus accident in Maharashtra
Fatal vehicle collision

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com