विश्वास बसत नाही! पंचतारांकित हॉटेल नव्हे तर शासकीय रुग्णालय; तुकाराम मुंढेंनी शेअर केलेला हा व्हिडिओ एकदा पहा

नागपूर : सरकारी काम म्हटलं म्हणजे बारा महिने थांब असं म्हटलं जाते. यामुळेच लोकांना शासकीय कार्यालय कंटाळवाणे वाटतात. हीच स्थिती शासकीय रुग्णालयांची झाली आहे. रुग्ण बरा होईल तेव्हा होईल; पण, रुग्णालयाची स्थिती पाहून आपण बरेचं होणार नाही, असे मात्र रुग्णाच्या मनात आल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र, याला अपवाद असलेल रुग्णालय विदर्भात तयार करण्यात आले आहे. याचा व्हिडिओ तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या सोशल मीडियावर अकाऊंटवरून शेअर केला आहे.

सरकारी रुग्णालय म्हटले की घाणेरडे चित्र डोळ्यांसमोर उभे राहते. रुग्णालयाच्या आजुबाजूला कचऱ्याचा ढीग, रुग्णालयात कुठेही झोपलेले आणि उपचार घेत असलेले रुग्ण, घाणेरडा वास, डॉक्टर जागेवर नाही असेच काहीसे चित्र पहिल्या नजरेत पाहायला मिळते. रुग्णालयाची दूरवस्था आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांना होणाऱ्या मनस्पातामुळे अनेकजण शासकीय रुग्णालयात जाणे टाळतात.

शासकीय रुग्णालयात उपचार मोफत किंवा कमी किंमतीत होतो. तसेत औषधही मिळतात. तरी रुग्ण शासकीय रुग्णालयात जाण्याऐवजी खासगी रुग्णालयाला अधिक प्राधान्य देतात. खासगी रुग्णालय पाहताच मन प्रसन्न होतो. मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयाची सेवा चांगली असते. यामुळे घरच्यासारख वातावरण असल्याचे जाणवते. मात्र, या रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी मोठी रक्कम मोजावी लागते.

मात्र, अशीच सुविधा, साफसफाई, चागंला परिसर शासकीय रुग्णालयात मिळालं तर तुम्ही कोणत्या रुग्णालयात जाऊ असाच काहीसा विचार कराल. किंवा अस कस शक्य आहे असच काही म्हणाल. मात्र, हे अशक्य वाटणार काम विदर्भातील अतिदुर्गम समजल्या जाणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यातील एका रुग्णालयाने करून दाखवल आहे.

नागपूरचे माजी आयुक्त तुकाराम मुढे यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरून गडचिरोली जिल्ह्यातील एका सरकारी रुग्णालयाचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ १.५३ मिनिटांचा असून एका पंचतारांकित रुग्णालयासारखा दिसतो. परंतु, हा व्हिडिओ हॉटेलचा नसून रुग्णालयचा यावर कोणीही विश्वास करणार नाही. व्हिडिओत दिसणाऱ्या रुग्णालयाची स्वच्छता, मल्टीस्पेशालिटी सुविधा आणि डेकोरेट हे भुरळ घालणारे आहे. खासगी रुग्णालयालाही मागे टाकेल, असा रुग्णालयाचा व्हिडिओ आहे.

Believe it, it’s Government Hospital, Gadchiroli. Inspirational work ! Great work@DeepakSingla161, to transform District Hospital , Gadchiroli. Team Gadchiroli pic.twitter.com/3tsiM3Vexa

— Tukaram Mundhe (@Tukaram_IndIAS) February 8, 2021