Amravati News: राष्ट्रसंतांच्या पुण्यतिथी महोत्सवातील ‘त्या’व्हिडिओवरून वाद; तरुणांच्या आंदोलनांना ‘अराजक’ संबोधल्याचा दावा, युवकांमध्ये रोष

तिवसा, : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या ५८ व्या पुण्यतिथी महोत्सवानिमित्त श्रीक्षेत्र गुरुकुंज मोझरी येथे आयोजित मौन श्रद्धांजली कार्यक्रमादरम्यानचा एक कथित व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमधील युवकांसंदर्भातील वक्तव्यावरून विविध पातळ्यांवर रोष व्यक्त होत असून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. देशातील तरुणांच्या आंदोलनांना ‘अराजकता पसरवणारी’ आंदोलने असल्याचे कथित स्वरूपात संबोधण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे..गुरुदेव सेवा मंडळाकडून यासंदर्भात अद्याप काहीच स्पष्टीकरण आलेले नसून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्यानंतरही प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. मौन श्रद्धांजली कार्यक्रमात सर्वधर्म प्रार्थनेपूर्वी एका निवेदनाचे वाचन महेश तिवारी यांच्याकडून करण्यात आले असून त्यामधील कथिक वक्तव्याहून वाद निर्माण झाला आहे. यासंदर्भातील एक व्हिडिओ समाजमाध्यमावर व्हायरल झाल्याने अनेकांनी रोष व्यक्त केला आहे. या कथित व्हायरल व्हिडिओमध्ये देशात सुरू असलेली युवकांची आंदोलने हिंसक असून,.युवकांची माथी भडकावून अराजकता पसरवली जात असल्याचे म्हटले असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या वक्तव्यावर अनेक तरुणांनी आक्षेप घेत तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. अखिल भारतीय गुरुदेव सेवा मंडळाची युवकांच्या आंदोलनाबाबतची भूमिका संशयास्पद वाटत असल्याचे म्हणत गुरुदेव सेवा मंडळाविरोधात मोठा रोष व्यक्त होत आहे. दरम्यान, ‘सकाळ’ माध्यम समूह या व्हिडिओची पुष्टी करीत नाही. यासंदर्भात गुरुदेव सेवा मंडळाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही..मी तर केवळ स्क्रिप्ट वाचली ः महेश तिवारीजी कथित वादग्रस्त क्लिप व्हायरल झाली आहे, ती वाचन करणारे महेश तिवारी यांचे मत सकाळ प्रतिनिधीने जाणून घेतले. त्यावर ते म्हणाले, होय मी केवळ वाचन केलेले आहे. मी मागील पंधरा वर्षांपासून दरवर्षी या कार्यक्रमात वाचनाचे काम करतो. माझा स्टुडिओ देखील आहे. मला गुरुकुंज आश्रमातून लिहिलेली स्क्रिप्ट देण्यात येते. ती मी वाचतो. यावर्षी सुद्धा मला स्क्रिप्ट देण्यात आली. मी ती वाचली. त्यात माझे स्वतःचे काहीही नाही. तथापि, या क्लिपमध्ये वादग्रस्त काहीही नाही, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.राष्ट्रसंतांनी अखिल भारतीय श्रीगुरुदेव सेवा मंडळाला स्वतंत्र, व्यापक, विवेकनिष्ठ आणि मानवतावादी वैचारिक वारसा दिला आहे. मात्र, आज संस्थेतील काही पदाधिकाऱ्यांची भूमिका पाहता ते गुरुदेव सेवा मंडळाच्या स्वतंत्र विचारपरंपरेपेक्षा विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या विचारसरणीशी अधिक बांधील असल्याचे जाणवते. -रवी मानव, ग्रामगीता प्रचारक, गुरुकुंज मोझरी..आत्मक्लेष आंदोलन करणारया प्रकरणाचा निषेध म्हणून येत्या शुक्रवारी (ता.६) आम्ही समाधी पुढे आत्मक्लेष आंदोलन करण्याचा ठराव पारित केला आहे. यामध्ये मोठ्या संख्येने गुरुदेव भक्त सहभागी होणार आहेत. ज्यांच्या मुळे हा वाद उफाळून आला त्यांनी सर्व गुरुदेव भक्तांची जाहीर माफी मागावी.तसेच यापूर्वी मंचावर सर्व धर्मांची प्रतिके लावण्यात येत होती, ती यंदाच्या कार्यक्रमात लावण्यात आलेली नाहीत. ही देखील एक मागणी या आत्मक्लेष आंदोलनात असणार असल्याची माहिती अंकुश वाघ यांनी सकाळशी बोलताना दिली.वंदनीय तुकडोजी महाराजांनी कधीही युवकांना आणि त्यांच्या आंदोलनाला कमी लेखले नाही. मग, मौन श्रद्धांजलीच्या कार्यक्रमातून सर्वधर्मसमभावाच्या शिकवणीचा संदेश द्यायचा असताना, त्याच ठिकाणाहून देशातील युवकांना ‘अराजक’ संबोधले जाते. स्वतःच्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलन करणाऱ्या युवकांना अराजक म्हणणे हा त्यांचा अपमान आहे. -प्रशांत कांबळे, सामाजिक कार्यकर्ते.मतभेद असू शकतात, मात्र अशा पवित्र व्यासपीठावरून कोणाच्याही भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, याचे भान राखणे आवश्यक होते. सामान्य गुरुदेव सेवकांचा श्रद्धेचा आदर राखून झालेल्या प्रकाराचा मी तीव्र निषेध करतो. -अमोल मिटकरी, माजी आमदार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.