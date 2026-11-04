तुकडोजी महाराजांच्या पुण्यतिथी महोत्सवातील वक्तव्यावरून वाद; व्हायरल व्हिडीओबाबत अखेर गुरुदेव सेवा मंडळाने दिलं स्पष्टीकरण

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या ५८व्या पुण्यतिथी महोत्सवानिमित्त आयोजित मौन श्रद्धांजली कार्यक्रमातील एका निवेदनावरून वाद निर्माण झाला आहे. देशातील तरुणांच्या आंदोलनांना ‘अराजकता पसरवणारी आंदोलने’ असे संबोधण्यात आल्याचा आरोप करत अनेक तरुणांनी या वक्तव्याचा निषेध केला. संबंधित व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली. आता अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडळाकडून यावर स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे..पुण्यतिथी महोत्सवातील मौन श्रद्धांजली कार्यक्रमादरम्यान देशातील आणि जगातील घडामोडींवर भाष्य करण्यात आलं होतं. यामध्ये बांगलादेशातील हिंसाचार, महाराष्ट्रातील कोरडा दुष्काळ आणि नेपाळमधील जलप्रलय यांसारख्या विषयांचा उल्लेख करण्यात आला. याच निवेदनात देशातील तरुणांच्या आंदोलनांवरही भाष्य करण्यात आलं होतं..Amravati News: राष्ट्रसंतांच्या पुण्यतिथी महोत्सवातील ‘त्या’व्हिडिओवरून वाद; तरुणांच्या आंदोलनांना ‘अराजक’ संबोधल्याचा दावा, युवकांमध्ये रोष.व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये तरुणांच्या आंदोलनांच्या माध्यमातून अराजकता पसरवली जात असल्याचं म्हटल्याचं दिसत आहे. मात्र, या वक्तव्यामुळे तरुणांच्या आंदोलनांना चुकीच्या पद्धतीने संबोधलं जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. अनेकांनी यावर आक्षेप घेत नाराजी व्यक्त केली आहे..दरम्यान, हा वाद निर्माण झाल्यानंतर अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडळाचे प्रचारक गोपाल कडू यांनी प्रतिक्रिया दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तरुणांच्या आंदोलनासंदर्भातील निवेदनाचा काही भाग कापून सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आला आहे. युवकांच्या भावना दुखावण्याचा किंवा त्यांच्या आंदोलनांवर टीका करण्याचा संस्थेचा कोणताही हेतू नव्हता, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. आंदोलने शांततेच्या मार्गाने व्हावीत आणि त्यामध्ये राष्ट्रीय मालमत्तेचं नुकसान होऊ नये, एवढीच संस्थेची भूमिका असल्याचं कडू यांनी सांगितलं..VIDEO : तरुणांच्या आंदोलनांना ‘अराजक’ संबोधलं? तुकडोजी महाराजांच्या पुण्यतिथी महोत्सवातील व्हिडीओवरून वाद.दरम्यान, महोत्सवाच्या व्यासपीठावरून सर्वधर्मसमभावाची चिन्हे हटवण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरही गोपाल कडू यांनी प्रतिक्रिया दिली. गुरुदेव सेवा मंडळाकडून दरवर्षी व्यासपीठाची वेगवेगळी संकल्पना ठरवली जाते. काही वर्षांपूर्वी सर्वधर्मसमभाव ही संकल्पना होती. मात्र, त्यानंतर प्रत्येक वर्षी वेगळी थीम ठेवण्यात आली. यंदाही त्याच परंपरेनुसार व्यासपीठाची संकल्पना बदलण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.