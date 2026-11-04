विदर्भ

तुकडोजी महाराजांच्या पुण्यतिथी महोत्सवातील वक्तव्यावरून वाद; व्हायरल व्हिडीओबाबत अखेर गुरुदेव सेवा मंडळाने दिलं स्पष्टीकरण

Gurudev Seva Mandal Clarification : संबंधित व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली. आता अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडळाकडून यावर स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.
Gurudev Seva Mandal Clarification

Gurudev Seva Mandal Clarification

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या ५८व्या पुण्यतिथी महोत्सवानिमित्त आयोजित मौन श्रद्धांजली कार्यक्रमातील एका निवेदनावरून वाद निर्माण झाला आहे. देशातील तरुणांच्या आंदोलनांना ‘अराजकता पसरवणारी आंदोलने’ असे संबोधण्यात आल्याचा आरोप करत अनेक तरुणांनी या वक्तव्याचा निषेध केला. संबंधित व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली. आता अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडळाकडून यावर स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.

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rashtrasant tukdoji maharaj