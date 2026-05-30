Vidarbha: कारची दुचाकीला धडक; उपसरपंच आगाशे यांचा मृत्यू; रामटेक-गोंदिया महामार्गावरील घटना; तणावाचे वातावरण

तुमसर: तुमसर-रामटेक राष्ट्रीय महामार्गावरील काटेबाम्हणी येथील पेट्रोल पंपासमोर शुक्रवारी सायंकाळी च्या अज्ञात कारने दुचाकीला धडक दिल्याने दुचाकीस्वार उपसरपंच भगवान कचरू आगाशे (वय ३७) यांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर परिसरात काही काळ तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती..काटेबाम्हणी येथील उपसरपंच भगवान आगाशे हे सायंकाळी राष्ट्रीय महामार्गावरून दुचाकीने जात होते. दरम्यान, पेट्रोल पंपासमोर एका भरधाव अज्ञात चारचाकी वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की, भगवान आगाशे यांचा घटनास्थळावरच मृत्यू झाला..Prajakt Tanpure: शरद पवार गटाचा किल्ला ढासळणार, राष्ट्रवादीचा पहिला आमदार भाजपच्या वाटेवर; राजकारण पालटणार .ग्रामस्थांचा आक्रोश अन् घटनास्थळी तणाव...उपसरपंचाचा अपघातात मृत्यू झाल्याची बातमी गावात वाऱ्यासारखी पसरताच स्थानिक नागरिकांनी आणि ग्रामस्थांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली. सतत होणाऱ्या अपघातांमुळे आणि अज्ञात वाहनचालकाच्या बेजबाबदारपणामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र आक्रोश पाहायला मिळाला. वाढत्या गर्दीमुळे आणि संतापामुळे घटनास्थळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती..माजी आमदार चरण वाघमारे यांच्याकडून पाहणी...घटनेची माहिती मिळताच माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी तातडीने अपघातस्थळाला भेट दिली. त्यांनी मृतकांच्या नातेवाईकांकडून आणि उपस्थित अधिकाऱ्यांकडून घटनेची सविस्तर माहिती घेतली. तसेच, पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि महामार्गावरील वाहतूक सुरक्षेचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी केली..Latest Marathi Update Live: पुणे विषारी दारू मृत्यू प्रकरणात पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्ये २२ जणांचा मृत्यू\n.घटनास्थळी पोलिस बंदोबस्त...घटनेचे गांभीर्य ओळखून आणि कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडू नये यासाठी पोलीस प्रशासनाने घटनास्थळी तात्काळ धाव घेतली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी घटनास्थळी चोख पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. पोलिस धडक देऊन पसार झालेल्या अज्ञात वाहनचालकाचा शोध घेत आहेत. या घटनेमुळे संपूर्ण मोहाडी आणि तुमसर तालुक्यात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.