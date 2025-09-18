विदर्भ

Gadchiroli News: दोन महिला माओवाद्यांना कंठस्नान; गडचिरोली जिल्ह्यातील मोडस्के जंगल परिसरात चकमक

Maoist Killed: एटापल्ली तालुक्यात येणाऱ्या गट्टा (जां.) पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतील मोडस्के जंगल परिसरात झालेल्या चकमकीत गडचिरोली पोलिस व केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या जवानांनी दोन जहाल महिला माओवाद्यांना कंठस्नान घातले.
