Gadchiroli News: दोन महिला माओवाद्यांना कंठस्नान; गडचिरोली जिल्ह्यातील मोडस्के जंगल परिसरात चकमक

गडचिरोली : एटापल्ली तालुक्यात येणाऱ्या गट्टा (जां.) पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतील मोडस्के जंगल परिसरात झालेल्या चकमकीत गडचिरोली पोलिस व केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या जवानांनी दोन जहाल महिला माओवाद्यांना कंठस्नान घातले. .सुमित्रा ऊर्फ सुनीता वेलादी (वय ३८, रा. मडवेली, ता. अहेरी, जि. गडचिरोली) आणि ललिता ऊर्फ लड्डो ऊर्फ संध्या कोरसा (वय ३४, रा. नेलटोला, ता. पाखांजूर, जि. कांकेर, छत्तीसगड) अशी मृत महिला माओवाद्यांची नावे आहेत. .Gadchiroli Encounter: गडचिरोलीतील कोपर्शी जंगलात भीषण चकमक; पोलिसांच्या कारवाईत चार जहाल माओवादी ठार, शस्त्रसाठाही जप्त.गट्टा दलमचे काही माओवादी एकत्र येऊन दबा धरून बसले आहेत अशी माहिती मिळाल्यानंतर अहेरीचे अपर पोलिस अधीक्षक सत्यसाई कार्तिक यांच्या नेतृत्वात गडचिरोली पोलिस दलातील विशेष अभियान पथकाच्या पाच तुकड्या बुधवार (ता. १७) अहेरी येथून तातडीने या जंगल परिसरात माओवादविरोधी अभियान राबविण्यासाठी रवाना करण्यात आल्या होत्या..अभियानादरम्यान गट्टा (जां.) पोलिस स्टेशनचे पोलिस पथक व सीआरपीएफ १९१ बटालियन ई कंपनीच्या पथकाकडून जंगलाच्या बाहेरून जंगल परिसरात घेराबंदी करण्यात आली. यावेळी मोडस्के जंगल परिसरात जंगलात दबा धरून बसलेल्या माओवाद्यांनी जवानांच्या दिशेने अंदाधुंद गोळीबार सुरु केला..दोन महिला माओवाद्यांना कंठस्नानपोलिसांनी माओवाद्यांना शस्त्र खाली ठेवत शरण येण्याबाबत आवाहन केले असता माओवाद्यांनी पोलिसांवर आणखी जोरदार हल्ला चढवला. त्याला जवानांनी जोरदार प्रत्युत्तर देत माओवाद्यांच्या दिशेने गोळीबार केला..पोलिसांचा वाढता दबाव पाहून माओवाद्यांनी घनदाट जंगलाचा फायदा घेत पळून गेले. चकमकीनंतर जंगल परिसरात जवानांनी शोध अभियान राबविले असता घटनास्थळी दोन जहाल महिला माओवाद्यांचे मृतदेह आढळून आले. दोन्ही मृत महिला माओवाद्यांची ओळख पटली आहे. चकमकीत ठार झालेली ललिता ऊर्फ लड्डो ऊर्फ संध्या कोरसा ही गट्टा दलम डीव्हीसीएम राजू वेलादी ऊर्फ कलमसाय याची पत्नी होती..Gadchiroli Encounter: गडचिरोलीतील कोपर्शी जंगलात भीषण चकमक; पोलिसांच्या कारवाईत चार जहाल माओवादी ठार, शस्त्रसाठाही जप्त.९३ माओवाद्यांना कंठस्नानसन २०२१ पासून आजपर्यंत गडचिरोली पोलिसांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे ९३ कट्टर माओवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले असून, १३० माओवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच ७५ माओवाद्यांनी गडचिरोली पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.