गोंदिया ब्रेकिंग : वैनगंगा नदीत पोहायला गेलेल्या दोन मित्रांचा मृत्यू

तिरोडा ( गोंदिया) : कवलेवाडा येथील वैनगंगा नदीत पोहायला गेलेल्या तीन मित्रांपैकी दोन जणांचा बुडून मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी ( ता. 7) सकाळी 10 च्या सुमारास घडली.

उमंग रामदास क्षीरसागर ( वय 18) व सुमांचल नारायणप्रसाद राठोड ( वय 16, दोघेही रा. रेल्वे निवासस्थान काचेवानी) अशी मृतांची नावे आहेत. उमंग क्षीरसागर याने सकाळी 9 वाजेच्या सुमारास आपल्या आईला तिरोड्यावरून पुस्तके घेऊन आणायचे आहेत, अजून दुसरेही काम आहे, असे सांगितले व तो घराबाहेर पडला. त्यानंतर त्याने घराशेजारच्या सुमांचल राठोड व भरत जांभुळकर (वय 17) यांना सोबत घेतले. तिघेही दुचाकीने कवलेवाडा येथील वैनगंगा नदीत पोहायच्या बेताने आले. दुचाकी घाटाच्या वरच्या बाजूला ठेवली असता भरत जांभुळकर हा गाडी सावलीत लावायला गेला. दरम्यान, सुमांचल व उमंग यांनी पाण्याचा अंदाज न घेता घाईने नदीत उडी मारली.

इकडे भरत जांभुळकर दुचाकी ठेवून आल्यावर नदीत दोघांना पाहतो तर पत्ताच लागला नाही. तेव्हा घाबरून त्याने आपल्या आईला फोनवर घटनेची माहिती दिली. घटनास्थळी मोठी गर्दी झाली. मात्र, तोपर्यंत उशीर झाला होता. उमंग आणि सुमांचल पाण्यात बुडून मृत्युमुखी पडले होते. दोघांच्याही शवविच्छेदनंतर मृतदेह नातेवाईकांना देण्यात आले.

