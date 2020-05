ग्रीन झोनमधील गोंदिया जिल्ह्याला फटका...पुन्हा दोघांचा अहवाल पॉझिटिव्ह

गोंदिया : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासन, प्रशासनस्तरावरून कठोर उपाययोजना केल्या जात असतानाच आज, मंगळवारी (ता. 19) 39 दिवसांनंतर जिल्ह्यात दोन रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले. त्यामुळे आतापर्यंत ग्रीन झोनमध्ये असलेला गोंदिया जिल्हा पुन्हा ऑरेंज झोनमध्ये पोहोचला आहे. 26 मार्च रोजी गोंदियातल्या एका युवकाचा "कोरोना' चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आढळला होता. त्यानंतर, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलली. याचे सकारात्मक परिणाम 10 एप्रिलला दिसले. युवकाचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला. आजपर्यंतच्या 38 दिवसांच्या दीर्घ कालावधीत जिल्ह्यात एकही नवीन रुग्ण आढळला नव्हता. ही प्रशासनाची जमेची बाजू होती. मात्र, ज्या गतीने रेड झोनमधील लोंढे ग्रीन झोनमध्ये येऊ लागले, त्या गतीने जिल्हावासींमध्ये रुग्णसंख्या वाढणार तर नाही ना, अशी भीती निर्माण झाली होती. हीच भीती आता खऱ्या अर्थाने समोर आली आहे. सोशल डिस्टन्सिंगचे करावे पालन बाहेर जिल्ह्यातून गोंदियात काही दिवसांपूर्वी दाखल झालेल्या व्यक्तींपैकी दोन जणांचा कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. यातील एकजण अर्जुनी मोरगाव; तर दुसरा आमगाव तालुक्‍यातील आहे. लॉकडाउनचा चौथा टप्पा जेमतेम सुरू झाला. अनेक अटी व शर्थी शिथिल केल्या असल्या; तरी बंधने मात्र कायम आहेत. परंतु, याचे पालन कोणीही करताना दिसत नाही. सामाजिक अंतराचे भान कोणालाही राहिले नाही. सीमाबंदीचा विषय आता बंदच झाला आहे. त्यामुळे बाहेर जिल्ह्यातील लोंढे खुलेआम जिल्ह्यात पाय ठेवू लागले आहेत. याचाच परिणाम आज गोंदियाकरांना दिसून आला. यंत्रणा बळकट करणे आवश्‍यक गत दोन दिवसांपूर्वीचा विचार केला; तर शेजारच्या जिल्ह्यात पुणे, मुंबई, नाशिकहून आलेल्या नागरिकांमध्ये कोरोना विषाणूची लक्षणे आढळली. एक कोरोनामुक्त आणि दुसरा कोरोनामुक्तीच्या वाटेवर असलेल्या या जिल्ह्यांत धाडकन रुग्णसंख्या वाढली. आता गोंदियातही दोन रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळले.

त्यामुळे शहरासह ग्रामीण भागांतील यंत्रणा पूर्वीसारखीच बळकट करणे गरजेचे आहे. जाणून घ्या : कोरोनाने डेकोरेशन, बँडपथकाचा व्यवसाय हिरावला...कारागिरांवर उपासमारीची वेळ चंद्रपूर, गडचिरोलीतील लोक अर्जुनी मोरगावात भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक लोक अर्जुनी मोरगावात खुलेआम फिरताना दिसत असल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अवैध दारूविक्री किंवा आडमार्गाने वाहतूक तर सुरू झाली नाही ना, असा प्रश्न विचारला जात आहे. पोलिस चौक्‍या असताना लोक येतात कुठून? त्यामुळे सर्व सीमा सील करण्याची आता वेळ आली आहे.

