वाढदिवशी दिले पित्याने मुलाला अनोखे "गिफ्ट'... ओळखा काय असावे ते? 

अमरावती : वाढदिवसाला एखादा मुलगा आपल्या पित्याला किंवा एखादा पिता आपल्या मुलाला काय गिफ्ट देऊ शकेल, याची कल्पना कुणी करू शकत नाही. मात्र, अमरावतीच्या एका पित्याने रक्तदान करून आपल्या 21 वर्षीय मुलाला रक्तदान चळवळीत सहभागी करून घेतल्याचा अनोखा प्रकार समोर आला आहे. प्रमोद शर्मा असे त्या पित्याचे नाव असून त्यांचा मुलगा कपिल याने वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत पहिल्यांदा रक्तदान करीत आपले खाते उघडले. प्रमोद शर्मा हे हॉटेल व्यावसायिक असून रक्तदान समितीचे प्रणेते महेंद्र भुतडा तसेच अजय दातेराव यांच्या मित्रमंडळातील आहेत. रक्ताअभावी तडफडणारे रुग्ण, रक्तासाठी नातेवाइकांची होणारी धावपळ पाहून व्यथित झालेले महेंद्र भुतडा, अजय दातेराव, मोहन लढ्ढा व अन्य सहकाऱ्यांनी रक्तदान समिती स्थापन केली. या समितीची स्थापना होताच पहिल्याच शिबिरात प्रमोद शर्मा यांनी रक्तदानाचा हक्क बजावला. विशेष म्हणजे, दर तीन महिन्यांतून एकदा रक्तदान करण्याचा प्रमोद शर्मा यांचा शिरस्ता 35 वर्षांपासून कायम आहे. कुणालाही रक्त लागले की प्रमोद शर्मा तयार असतात. नियमित रक्तदान करणाऱ्या प्रमोद शर्मा यांनी आपल्या मुलालासुद्धा रक्तदानाच्या महायज्ञात सहभागी करून घेण्याचा निर्णय घेतला. सध्या शिबिराचे आयोजन नसले तरी कपिलच्या वाढदिवशी त्याला चक्क डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती वैद्यकीय महाविद्यालयात घेऊन गेले आणि स्वतः 140 व्यांदा रक्तदान केले. या वेळी कपिलनेसुद्धा रक्तदान केले. अवश्य वाचा- अरे व्वा! प्राण्यांसाठीही दररोजचा मेन्यू; लॉकडाउनमध्ये शमविली त्यांनी प्राण्यांची भूक असाही किस्सा कुठेही रक्तदान शिबिर असले की सर्वात आधी मला सांगायचे, असा आदेशच प्रमोद शर्मांचा असतो. मात्र, त्यांनी एकदा रक्तदान केले, त्याला एक महिनाही लोटला नव्हता. त्यामुळे आम्ही त्यांना सांगितलेच नाही. मात्र, जेव्हा ही बाब त्यांना समजली तेव्हा त्यांनी आपला राग व्यक्त केला आणि ते तडक पीडीएमसीच्या रक्तपेढीमध्ये पोहोचले. असा एक किस्सा रक्तदान समितीचे महेंद्र भुतडा आणि अजय दातेराव सांगतात. जोपर्यंत शरीर निरोगी आहे, गरजवंतांना रक्त देतच राहील. रक्तदानाच्या महायज्ञात सहभागी होण्याचा संकल्प 35 वर्षांपूर्वी केला होता. रक्तदान समितीच्या माध्यमातून संकल्पपूर्ती होत आहे, याचा आनंद आहे.

-प्रमोद शर्मा, अमरावती.

Web Title: A unique "gift" given by a father to his son on his birthday ... What should it be?