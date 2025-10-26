Success Story: वैभव भुतेकर एमपीएससी परीक्षेत राज्यातून द्वितीय

बुलडाणा : बुलडाणा तालुक्यातील पाडळी गावचे भूमिपुत्र वैभव बबनराव भुतेकर यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाव्दारे घेण्यात आलेल्या परिक्षेव्दारे सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण वर्ग एक पदी निवड झाली आहे. त्यांचा राज्यातून व्दितीय क्रमांक आला आहे..स्पर्धा परीक्षा आणि त्यातही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा म्हणजे उमेदवाराची (विध्यर्थ्याची) कठोर अग्नी परीक्षाच! अनेक वर्षे अभ्यास करीत दरवर्षी लाखो उमेदवार एमपीएससी परीक्षा देतात पण त्यातील मोजक्याच उमेदवारांना यश मिळते..यासाठी ते महानगरात उच्च शिक्षण घेत आणि महागडे खासगी कोचिंग क्लास लावतात. मात्र बुलडाणा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील वैभव ने ग्रामीण भागातच शिक्षण घेत आणि कोणताच शिकवणी वर्ग न लावता एमपीएससी चे शिवधनुष्य यशस्वीरीत्या पेलण्याचा पराक्रम केला आहे.त्यांचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद हायस्कूल पाडळी येथे झाले आहे..Inspirational Story: 'जिद्दीने घेतले शिक्षण, हिमतीने सावरला संसाराचा गाडा'; वकिलीच्या पदवीतून लक्ष्मीने गाठले उच्च शिक्षणाचे ध्येय.. .दहावी नंतरचे शिक्षण जिल्हा परिषद ज्युनिअर कॉलेज पाडळी येथेच झाले. त्यानंतर कला शाखेच्या पदवीचे शिक्षण विदर्भ महाविद्यालय बुलडाणा येथे झाले. त्यानंतर महात्मा फुले समाजकार्य महाविद्यालय येथे समाजकार्य विषयातून एमएसडब्ल्यू ची पदव्युत्तर प्राप्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.