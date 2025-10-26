विदर्भ

Success Story: वैभव भुतेकर एमपीएससी परीक्षेत राज्यातून द्वितीय

Vaibhav Bhutekar: बुलडाणा तालुक्यातील पाडळी गावचा वैभव भुतेकर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण परीक्षेत राज्यात दुसरा आला. ग्रामीण भागातूनच मेहनत करून उच्च यश मिळवले.
सकाळ वृत्तसेवा
बुलडाणा : बुलडाणा तालुक्यातील पाडळी गावचे भूमिपुत्र वैभव बबनराव भुतेकर यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाव्दारे घेण्यात आलेल्या परिक्षेव्दारे सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण वर्ग एक पदी निवड झाली आहे. त्यांचा राज्यातून व्दितीय क्रमांक आला आहे.

