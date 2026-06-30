धक्कादायक! वैनगंगा नदी पात्रातच अंत्यसंस्कार; नदीतून अनेक गावांना पाणीपुरवठा, प्रशासनाचं दुर्लक्ष

व्याहाड खुर्द : सावली तालुक्यातून वाहणाऱ्या वैनगंगा नदीच्या परिसरात अंत्यसंस्कारासाठी जागा आरक्षित आहे. मात्र, आरक्षित जागेवर अंत्यसंस्कार न करता नदीच्या पात्रातच अंत्यसंस्कार करण्यात येत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. नदी पात्राच्या परिसरात अंत्यसंस्कार होत असल्याने पाणी प्रदूषित होण्याची शक्यताही आहे. वैनगंगा नदीचे पाणी हे अनेक गावांतील नागरिक पिण्यासाठी वापरतात. .चंद्रपूर आणि गडचिरोली या दोन जिल्ह्यांच्या सीमेला जोडणारी वैनगंगा नदी आहे. नदीच्या पूर्व दिशेच्या काठाला गडचिरोली तालुका तर नदीच्या पश्चिम दिशेच्या काठावर चंद्रपूर जिल्हा आहे. या नदीच्या काठावर सावली तालुका आहे. नदीच्या पूर्व दिशेला असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या टोकावर असलेल्या गावातील नागरिकांसाठी अंत्यसंस्कारासाठी नदीच्या काठावर जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. मात्र, आरक्षित जागेवर अंत्यसंस्कार न करता चक्क नदीच्या पात्रातच करण्यात येत आहे. यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होण्याची शक्यता आहे..Nanded Flood: नदीकाठचे ग्रामस्थ जागून काढतात रात्र; महापुराची भीती, लेंडी-तेरू काठच्या ग्रामस्थांच्या जिवाला घोर.राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण, उच्च न्यायालयांच्या आदेशानुसार जलप्रदूषण टाळण्यासाठी नदीच्या पात्रात किंवा काठावर मृतदेह दफन करण्यास सक्त मनाई आहे. मृतदेहांचे दफन करण्यासाठी अधिकृत किंवा स्थानिक प्रशासनाने नेमून दिलेल्या दफनभूमी किंवा स्मशानभूमीचाच वापर करणे कायदेशीर आणि सुरक्षित आहे. या नियमांनुसार अंत्यसंस्कारासाठी प्रत्येक गावालगत आणि नदीच्या परीसरात १०० ते २०० मीटर अंतरावर आरक्षित जागेवर स्मशानभूमी बांधण्यात आली आहे. असे असताना गडचिरोली, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या वैनगंगा नदी पात्रातील वाळूत मृतदेह दफन करण्यात येत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे..Vidarbha News: स्वच्छतेसाठी आतुर झाली अरुणावती नदी; २०१५ नंतर स्वच्छता झालीच नाही; प्रशासनाला कधी येणार जाग.वैनगंगा नदीच्या पश्चिम दिशेच्या बाजूने सावली तालुका आहे. या भागातील नदीच्या काठावर बारमाही पाण्याची धार वाहत असते. त्यामुळे विविध गावांना वैनगंगा नदीतूनच पाण्याचा पुरवठा केला जातो. मात्र, वैनगंगा नदीच्या पात्रात अंत्यसंस्कार केले जात आहे. दरम्यान, या प्रकाराकडे चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.