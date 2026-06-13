वंदे भारत एक्सप्रेसमध्ये चोरी; पुण्यातील महिलेचे २० लाखांचे दागिने अन् रोकड लंपास

नागपूर : अजनी स्थानकावरून अजनी-पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसमध्ये चढताना एका महिला प्रवाशाचे तब्बल २० लाख ७५ हजार ५०० रुपयांचे दागिने आणि रोकड चोरट्यांनी लंपास केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही घटना १० जून रोजी घडली असून, यामुळे रेल्वे सुरक्षा यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे..पुणे येथील रहिवासी अंजली मुधोळकर (वय ६७) या गाडी क्रमांक २६१०२ अजनी-पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसच्या सी-४ कोचमधील सीट क्रमांक २९ वरून पुण्याकडे प्रवास करणार होत्या. त्यासाठी त्या अजनी रेल्वे स्थानकावर पोहोचल्या होत्या. गाडीत चढण्याच्या वेळी मोठी गर्दी असल्याने त्याचाच फायदा घेत अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या बॅगेत ठेवलेले पर्स लंपास केले..Railway Crime : पनवेल–नांदेड एक्सप्रेसमध्ये महिलेचे पाच तोळ्यांचे दागिने चोरी; दौंड लोहमार्ग पोलिसांत गुन्हा दाखल.रेल्वेत जागेवर बसल्यानंतर अंजली मुधोळकर यांना पर्स चोरीला गेल्याचे लक्षात आले. त्यांनी तातडीने रेल्वे प्रशासनाला याबाबत माहिती दिली. प्राथमिक माहितीनुसार, चोरी झालेल्या पर्समध्ये सुमारे २० लाख ७५ हजार ५०० रुपयांचे दागिने आणि काही रकमेचा समावेश होता. वंदे भारतसारख्या प्रिमियम रेल्वेमध्ये इतक्या मोठ्या रकमेची चोरी झाल्याची माहिती समोर येताच रेल्वे सुरक्षा दल (आरपीएफ) आणि लोहमार्ग पोलिस यंत्रणा सतर्क झाली..Pune Crime : बसप्रवासात महिला प्रवाशाचे १५ लाखांचे सोन्या‑हिऱ्याचे दागिने लंपास; हडपसर पोलिसांत गुन्हा.गाडी नागपूरवरून सुटल्यानंतर वर्धा रेल्वे स्थानकावर पोहोचताच आरपीएफच्या जवानांनी पीडित महिला प्रवासी अंजली मुधोळकर यांची भेट घेऊन घटनेची सविस्तर माहिती घेतली. त्यानंतर या प्रकरणी लोहमार्ग पोलिसांकडे तक्रार नोंदविण्यात आली असून, अज्ञात चोरट्याचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.