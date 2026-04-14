Vardha News: वर्ध्यात रानडुक्कर आडवा; कार उलटली, चार जखमी; नागपूरकडून वर्ध्याकडे जात असलेल्या कारचा अपघात

वर्धा: नागपूरकडून वर्ध्याकडे जाणार्या कारला रानडुक्कर आडवा आल्याने चालकांचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने कार दुभाजकावर आदळून उलटली. या अपघातात कारमधील चार जण जखमी झाले..केळझरनजीकच्या सामाजिक वनीकरण विभागाच्या राेपवाटिकेजवळ रविवारी (ता.१२) मध्यरात्री अडीच वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली..Vidarbha News: वाघाच्या हल्ल्यात महिला ठार; खैरी जंगलातील घटना; मोहफुले वेचताना घडली घटना.नागपूरकडून वर्ध्याकडे येणारी कार क्रमांक एमएच ३२ वाय ४२४२ हिला केळझर येथील सामाजिक रोपवाटिकेजवळ रानडुक्कर आडवा आला. दरम्यान चालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटले. यात कार दुभाजकावर चढून विरुद्ध दिशेने गेली व उलटली..कारमध्ये चालक व तीन महिला होत्या. कारचालक इलाही खान रा.पुलफैल वर्धा, तमन्ना योगेश विश्वकर्मा (वय २७, रा.समतानगर, वर्धा) कोमल धानोरकर (वय २९, रा.वर्धा),अल्फिया प्रणय फुलझेले (वय २१, वरूड (वर्धा)हे जखमी झाले. घटनास्थळी परिसरातील नागरिकांनी धाव घेत जखमींना गाडीतून बाहेर काढण्यास मदत केली..यावेळी काही काळ वाहतुकीचा खोळंबा झाला. माहिती मिळताच रुग्णमित्र प्रज्वल लटारे यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत जखमींना रुग्णवाहिकेने उपचारासाठी सेवाग्राम रुग्णालयात दाखल केले.