Amravati News: भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील तीन जण ठार ; वरुड-मोर्शी महामार्गावरील घटना ; एक जण जखमी

वरुड: वरुड ते मोर्शी राष्ट्रीय महामार्गावर खडका फाट्याजवळ मंगळवारी (ता. २८) सकाळी आठ वाजता एक हृदयद्रावक अपघात घडला. या अपघातात एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाल्याने परिसरात शोककळा पसरली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, समाधान किसनराव नांदे (वय ६२), किरण गोपाल नांदे (वय २८) आणि दिया गोपाल नांदे (वय तीन वर्षे) हे तिघे अपघातात मृत्युमुखी पडले, तर गोपाल समाधान नांदे (वय ३४, रा. विनायक कॉलनी, कामठी खैरी, नागपूर) हे गंभीर जखमी झाले आहेत..नांदे कुटुंबीय नागपूर येथून एका लग्नसमारंभासाठी जात असताना खडका फाट्याजवळ त्यांच्या वाहनाने रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडाला जोरदार धडक दिली..ही धडक इतकी भीषण होती की समाधान नांदे यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर जखमी अवस्थेत किरण नांदे व लहानगी दिया यांना वरुड येथील ग्रामीण रुग्णालयात नेत असताना वाटेतच त्यांचा मृत्यू झाला..अपघात नेमका कसा झाला, याचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून पोलिस पुढील तपास करीत आहेत. दरम्यान, घटनास्थळी खडका येथील सरपंच राहुल फुले व स्थानिक नागरिकांनी तातडीने मदतकार्य सुरू करून बेनोडा येथून रुग्णवाहिका बोलावून जखमींना रुग्णालयात हलवले. या अपघातामुळे नांदे कुटुंब पूर्णतः उद्ध्वस्त झाले असून, सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.