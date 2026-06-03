विदर्भ

Amravati: वासनी खुर्दमध्ये दोन गटांत हाणामारी, पाचजण जखमी

Farming Dispute Triggers Clash in Vasni Khurd: अमरावती जिल्ह्यातील वासनी खुर्द येथे शेतीच्या वादातून दोन गटांमध्ये हाणामारी झाली. या घटनेत पाचजण जखमी झाले असून परस्परविरोधी तक्रारींवरून दहा जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
Amravati

Amravati

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती: आसेगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत वासनी खुर्द गावामध्ये शेतीच्या वादातून दोन गटांत वाद उफाळून आला. झालेल्या हाणामारीत एकूण पाचजण जखमी झाले.

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