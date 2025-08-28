विदर्भ

Vasudev Madavi : १०१ माओवाद्यांना कंठस्नान घालणारे वासुदेव मडावी ठरले अनोखे 'शतकवीर'

गडचिरोली जिल्ह्यातील सी-६० पार्टी कमांडर वासुदेव मडावी कोपर्शीच्या चकमकीत १०१ वा माओवादी टिपूर शंभरहून अधिक माओवादी ठार करणारे अनोखे 'शतकवीर' ठरले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडचिरोली - आजवर आपण क्रिकेटमध्ये शतक करणारे अनेक फलंदाज पाहिले आहेत. मुंबईतील डॉनचा खात्मा करणारे 'अब तक ५६' म्हणणारे पोलिस विभागातील वेगळे अर्ध शतकवीरही पाहिले आहेत.

