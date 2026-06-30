विदर्भ

Yavatmal: वडाभोवती फेऱ्या अन् ‘रिल्स’वर नवरा बायकोच्या फिरक्या

Vat Purnima Reels Go Viral on Social Media: वटसावित्री निमित्त सुवासिनींच्या वडपूजनाइतकीच नवरा-बायकोवरील भन्नाट सोशल मीडिया रील्सचीही चर्चा रंगली.
Yavatmal

Yavatmal

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुसद (जि. यवतमाळ): वटसावित्रीला व्रत्तवैकल्य जोपासणाऱ्या सुवासिनींनी वडा भोवती दोरा गुंडाळत सात फेऱ्या मारल्या. या फेऱ्यासाठी नवरा- बायकोच्या सोशल मीडियातील ‘रील’ मधून घेतलेल्या फिरक्या वटपौर्णिमेला चांगल्याच गाजल्या. या बेरक्या फिरक्यांनी बायको समोर गुपचूप राहणाऱ्या नवऱ्यांनाही खुदकन हसविले. तर बडबडणाऱ्या बायकांना गुमान चूप केले.

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