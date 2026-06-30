Yavatmal: वडाभोवती फेऱ्या अन् ‘रिल्स’वर नवरा बायकोच्या फिरक्या

पुसद (जि. यवतमाळ): वटसावित्रीला व्रत्तवैकल्य जोपासणाऱ्या सुवासिनींनी वडा भोवती दोरा गुंडाळत सात फेऱ्या मारल्या. या फेऱ्यासाठी नवरा- बायकोच्या सोशल मीडियातील ‘रील’ मधून घेतलेल्या फिरक्या वटपौर्णिमेला चांगल्याच गाजल्या. या बेरक्या फिरक्यांनी बायको समोर गुपचूप राहणाऱ्या नवऱ्यांनाही खुदकन हसविले. तर बडबडणाऱ्या बायकांना गुमान चूप केले..खरे म्हणजे वटसावित्री सोशल मीडियावर ‘रील’ बनविणाऱ्यांसाठी मोठा ‘इव्हेंट’ ठरला. आपल्या विनोदी शैलीतून कुणी नवरा- बायकोच्या नात्यातील रुसवा-फुगवा-दुरावा अतिशय मार्मिकपणे अवघ्या काही सेकंदात सादर केला. व्यंगावर नेमके बोट ठेवून त्यांच्या ‘फॉलोवर्स’ची हसून हसून मुरकुंडी वळवली. यासाठी काहींनी नटून थटून अदाकारी सादर केली तर काहींनी ‘एआय’चा वापर करत गमतीदार संवादांनी ‘वटसावित्री’ला हास्याचा तडका दिला..भारतात 40 हजार कमावणारे स्वित्झर्लंडमध्ये 7 लाख पगार घेणाऱ्यांपेक्षा जास्त बचत करतात? व्हायरल व्हिडिओतून समोर आलं धक्कादायक वास्तव.सध्या वादळ पावसाचे दिवस सुरू आहेत. त्याचा संदर्भ घेत बोलका बाहुला नवरा म्हणतो- ‘एवढ्यात पाऊस का बरं नाही पडला? मला माहीत आहे... तोच मागे वळत बाहुली बायकोकडे पाहत म्हणतोय... कारण ‘चक्रीवादळ’ वडाभोवती फिरत आहे. या ‘रील’ मधील संवाद ऐकताना अनेकांना आपल्या घरातील ‘चक्रीवादळ’ मात्र नक्की आठवले. वडपूजनासाठी निघालेल्या ललनांमध्ये मनमोकळी चर्चा सुरू आहे. एक म्हणतेय -‘काय बाई, साता जन्मासाठी हाच पतीदेव मागणार का?’ त्यावर मोठ्या अनुभवाच्या जोरावर दुसरी म्हणते- ‘ अगं खरं सांगू का....मारून मिटकून आता ’ हे ’ सोशिक झाले आहे. दुसऱ्याला मारून किती सरळ करणार... जाऊ दे बाई... याची आता सवय झाली आहे. या ’रील’ मधील संवाद ऐकताना सरळ बिचाऱ्या नवरोबाला किती ‘हायसे’ वाटले हे सांगता येणार नाही. फॉलोवरची मात्र हसता हसता पुरे वाट लागल्याशिवाय राहत नाही. वटसावित्रीची पूजा आणि ‘रील’ची मजा वेगळीच असते..Netherlands vs Morocco Live: भगवं वादळ रोखलं! मोरोक्कोने शूट आऊटमध्ये नेदरलँड्सला नमवलं; श्वास रोखून धरायला लावणारी ५ मिनिटं.नटून मटकून आलेल्या दोन सुहासिनींचा संवाद ऐकताना मन भरून आल्याशिवाय राहत नाही. नाकात नथ, गळ्यात सोन्याची पोत, हातात चकाकत्या बांगड्या, गोल गुलाबी साडी हे नटणे पाहून दुसरी म्हणाली- ‘ अगं एवढीही नटू नकोस. तुझ्या अंगावरील दागिने बघून दुसरी कुणी तुझ्या नवऱ्यालाच वडाकडे मागून घेईल. अशा अनेक गमतीदार किस्स्यांनी भरलेल्या ‘रिल्स’ एका मागून एक येत गेल्याने बाई- माणसांच्या हातातील ‘स्मार्टफोन’ वट सावित्रीला अधिकच स्मार्ट झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.