Vidarbha Cold Wave: विदर्भात थंडीचा कडाका: नागपूर पारा ८.५ अंश, गोंदियेत ८ अंश सेल्सिअस

Severe Cold Wave Hits Vidarbha Region: विदर्भात थंडीची तीव्र लाट; नागपूर, गोंदिया आणि इतर शहरांमध्ये तापमान घटले. शितलहरीचा कहर वाढला. हवामान विभागाचा अंदाज: पुढील काही दिवस थंडीपासून आराम मिळण्याची शक्यता कमी.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : प्रादेशिक हवामान विभागाने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, विदर्भात अपेक्षेप्रमाणे शुक्रवारी थंडीची तीव्र लाट अनुभवायला मिळाली. हवेत गारठा वाढल्याने नागपूरच्या तापमानात दीड अंशांची घट होऊन पारा ८.५ अंशांवर आला. तर गोंदिया येथे पुन्हा ८.० अंश सेल्सिअस इतकी नीचांकी तापमानाची नोंद झाली.

