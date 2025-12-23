Vidarbha Cold Wave :दुपारचेे तापमान वाढले पण हुडहुडी कायम

नागपूर : गेल्या काही दिवसांपासून सतत हेलकावे खात असलेल्या विदर्भातील रात्रीच्या तापमानात सोमवारी अंशतः वाढ झाली. मात्र, हवेत गारठा कायम असल्याने थंडीच्या लाटेपासून नागपूरकरांना दिलासा मिळू शकला नाही..तापमानातील चढउतार या आठवड्यातही कायम राहणार असल्याचे प्रादेशिक हवामान विभागाचे म्हणणे आहे. पहाडी भागांमध्ये प्रचंड बर्फवृष्टी सुरू असल्यामुळे सद्यःस्थितीत संपूर्ण उत्तर भारत गारठलेल्या अवस्थेत आहे..उत्तरेकडील गारठायुक्त वारे विदर्भाच्या दिशेने येत असल्याने विदर्भात सर्वत्र थंडीची लाट आहे. मात्र, सोमवारी अकराही जिल्ह्यांतील किमान तापमानात वाढ झाली. त्याउपरही थंडी कमी झाली नाही..रविवारच्या तुलनेत नागपूरच्या तापमानात एका अंशाची वाढ होऊन तीन दिवसांनंतर पारा नऊच्या (९.२ अंश) पार गेला, तर विदर्भातील थंड हवेचे ठिकाण बनलेल्या गोंदियातील नीचांकी तापमानाची मालिका आजही कायम राहिली..Maharashtra Cold Wave : महाराष्ट्र गारठला! थंडीचा कहर, आणखी किती दिवस राहणार थंडी; काय सांगतो हवामान अंदाज.येथे ८.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद करण्यात आली. यवतमाळ (९.६ अंश), अमरावती (१०.८ अंश), अकोला (१०.९ अंश), गडचिरोली (११.० अंश) आणि वर्धा व वाशीमचा पारा प्रत्येकी १२.४ अंशांवर राहिला. याउलट दिवसाच्या कमाल तापमानात घट झाल्याने दिवसाही हवेत गारवा जाणवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.