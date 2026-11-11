Road Accidents: चार घटनांमध्ये सात जणांचा मृत्यू ;अमरावती, बुलडाणा, गडचिरोली आणि वर्धा जिल्ह्यांत अपघात; दोघे गंभीर जखमी

नागपूर : दिवाळीच्या उत्साहात विदर्भातील चार जिल्ह्यांत झालेल्या भीषण अपघातांनी आनंदावर विरजण पडले. बुलडाणा, गडचिरोली, अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्यांत घडलेल्या दुर्घटनांत पाच जणांचा मृत्यू झाला, तर दोघे गंभीर जखमी झाले. सिंदखेड राजा तालुक्यात भुसा भरलेला ट्रॅक्टर पलटी होऊन दोघांचा, आष्टी येथे दोन दुचाकींच्या समोरासमोर धडकेत दोघांचा, वर्धा जिल्ह्यात ट्रेलरच्या कटमुळे दुचाकीवरून पडलेल्या महिलेचा मृत्यू झाला. तर अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव-दर्यापूर मार्गावरील कोकर्डा फाट्यानजीक झालेल्या भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला. .दोन दुचाकींच्या धडकेत दोघांचा मृत्यूआष्टी (जि. गडचिरोली) : आष्टी-चामोर्शी राष्ट्रीय महामार्गावर दोन दुचाकींची समोरासमोर भीषण धडक होऊन दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक तरुण गंभीर जखमी झाला. मंगळवारी (ता. १०) दुपारी दोनच्या सुमारास आष्टी येथील एचपी पेट्रोल पंपासमोर हा अपघात घडला. राजू येलमुले (वय ५३, रा. अनखोडा) आणि श्याम बिस्वास (रा. आष्टी) अशी मृतांची नावे आहेत. राजू येलमुले यांचा मुलगा संदीप या अपघातात गंभीर जखमी झाला. त्याला आष्टी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र प्रकृती चिंताजनक असल्याने पुढील उपचारासाठी चंद्रपूर येथे हलविण्यात आले. मिळालेल्या माहितीनुसार, एका ट्रकचालकाने रस्त्यावर अचानक वळण घेतल्याने समोरून येणाऱ्या दोन्ही दुचाकींची जोरदार धडक झाली. राजू येलमुले आणि त्यांचा मुलगा अनखोडा येथून आष्टीकडे येत होते, तर श्याम बिस्वास विरुद्ध दिशेने जात होते. धडक इतकी भीषण होती की दोन्ही दुचाकींचा चक्काचूर झाला..घाटाच्या उतारावर ट्रॅक्टर उलटून दोघांचा मृत्यूसिंदखेड राजा (जि. बुलडाणा) : सोयाबीनचा भुसा वाहून नेणारा ट्रॅक्टर घाटाच्या उतारावर पलटी होऊन झालेल्या भीषण अपघातात चालकासह त्याच्या सहकाऱ्याचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी (ता. १०) सकाळी सिंदखेड राजा तालुक्यातील सेलू-भोसा रस्त्यावर घडली.माऊली अनंत दवणे (वय २१) आणि महेश प्रकाश रणवीर (वय १५, दोघेही रा. केहाळ वडगाव, ता. मंठा, जि. जालना) अशी मृतांची नावे आहेत. माऊली दवणे स्वतःच्या मालकीचा ट्रॅक्टर (एमएच २१ सीए ४४१८) घेऊन सोयाबीनचा भुसा भरण्यासाठी सेलू-भोसा परिसरात आला होता. सेलू गावाजवळील घाटाच्या उतारावर ट्रॅक्टर गिअर फ्री केल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि ट्रॅक्टर रस्त्यावरच पलटी झाला, अशी माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली.या अपघातात चालक माऊली आणि त्याचा सहकारी महेश ट्रॅक्टरखाली दबले गेले. माहिती मिळताच सिंदखेड राजा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र, दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला होता. ऐन दिवाळीत घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. वृत्त लिहिपर्यंत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला नव्हता..ट्रेलरच्या कटने महिला चाकाखालीवर्धा : नातवाच्या उपचारासाठी दुचाकीने कारंजा येथे जात असताना पोकलँड मशीन वाहून नेणाऱ्या ट्रेलरने कट मारल्याने दुचाकीवरील महिला खाली पडली. ट्रेलरच्या पुढील चाकाखाली आल्याने तिचा मृत्यू झाला. शिल्पा राहुल चव्हाण (वय २७) असे मृत महिलेचे नाव आहे. सोमवारी (ता. ९) सकाळी दहाच्या सुमारास राजणी फाटा येथील गजानन मंदिराजवळ हा अपघात घडला. मिळालेल्या माहितीनुसार, शंकर गोबरूजी चव्हाण हे नातवाला उपचारासाठी कारंजा येथील डॉ. भट्टड यांच्या दवाखान्यात घेऊन जात होते. त्यांच्यासोबत सून शिल्पा होत्या. दोघेही पांजरा (बंगला) येथून दुचाकीने कारंजाकडे निघाले होते. राजणी फाट्याजवळ समोरून पोकलँड मशीन वाहून नेणारा ट्रेलर येत होता. त्याला जागा देण्यासाठी शंकर यांनी दुचाकी थांबविली. मात्र, ट्रेलरने कट मारल्याने शिल्पा खाली पडल्या आणि पुढील चाकाखाली आल्या. अपघातानंतर ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली. ग्रामस्थ आणि ट्रेलर चालकाच्या मदतीने शिल्पा यांना चाकाखालून बाहेर काढून कारंजा येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्यांना मृत घोषित केले. तक्रारीवरून ट्रेलरचालक सुभाष दिख्खन भोईया (रा. लतबेधवा, जि. कोडरमा, झारखंड) याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे..भरधाव कारची दुचाकीला जोरदार धडकअंजनगावसुर्जी (जि. अमरावती) ः अंजनगाव-दर्यापूर मार्गावरील कोकर्डा फाट्यानजीक सोमवारी (ता. ९) रात्री भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला. भरधाव चारचाकी वाहनाने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने ही घटना घडली.या अपघातात दुचाकीवरील एका युवकाचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, तर दुसऱ्या युवकाचा अंजनगाव ग्रामीण रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. दोघेही मित्र असून नवगाजी प्लॉट परिसरातील रहिवासी असल्याची माहिती आहे. मुकुल विनोद दुर्गे (वय २२, रा. अंजनगावसुर्जी) हा एमएच २७ बीझेड १९२४ क्रमांकाची कार घेऊन अंजनगावकडून दर्यापूरकडे जात होता. याचवेळी दर्यापूरकडून अंजनगावकडे दुचाकीने येणारे अब्दुल साकीब अब्दुल सलीम आणि वाहीद आजम खान हे कोकर्डा फाट्यावर आले असता कारने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली.या धडकेत अब्दुल साकीब अब्दुल सलीम याचा जागीच मृत्यू झाला, तर वाहीद खान (वय १९, रा. भालदारपुरा, अंजनगावसुर्जी) याला उपचारासाठी अंजनगाव ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान त्याची प्राणज्योत मालवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.