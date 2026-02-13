Farmer Death : विदर्भात २४ तासांत दोन शेतकऱ्यांनी संपवलं जीवन; आर्थिक विवंचनेतून उचललं टोकाचं पाऊल

Back-to-back farmer deaths in Gondia and Amravati raise serious concerns over debt burden and rural economic instability : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मृत्यूंची मालिका थांबण्याचं नाव घेत नाही. गेल्या २४ तासांत विदर्भात दोन शेतकऱ्यांनी टोकाचं पाऊल उचलत जीवन संपवलं. कर्जबाजारीपणाला कंटाळून त्यांनी हा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील सडक अर्जुनी येथे ५२ वर्षीय तर अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा येथे ४६ वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. त्यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांवरील संकट कधी संपणार? असा प्रश्न पुन्हा उपस्थित होत आहे..गोंदिया जिल्ह्यातील सडक अर्जुनी येथे एका शेतकऱ्याने विहिरीत उडी घेत जीवन संपवलं. ही घटना गुरुवारी सायंकाळी सुमारे सात वाजता घडली. योगराज मनिराम पुस्तोडे (वय ५२) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे. योगराज पुस्तोडे यांच्यावर विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचे सुमारे ४० हजार रुपयांचे कर्ज होते. घटनेच्या दिवशी सकाळी कुटुंबीय शेतात गेले होते. सायंकाळी घरी परतल्यावर ते घरात नसल्याने शोध घेण्यात आला. त्यावेळी गावाजवळील विहिरीत त्यांचा मृतदेह आढळून आला..Leopard Attack on Farmer : पतीसाठी सावित्री होऊन धावली पत्नी! बिबट्याने शेतकऱ्यावर झडप घातली, पण ती जीवाची पर्वा न करता थेट बिबट्याशी भिडली!.दरम्यान, अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा तालुक्यातील सातरगाव येथे ४६ वर्षीय अल्पभूधारक शेतकऱ्याने राहत्या घरी गळफास घेत जीवन संपवल्याची घटना घडली. शुक्रवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास ही बाब उघडकीस आली. संजय शिवराम कडूकर असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे..Ambasan Farmers Protest : बिबट्याची दहशत आणि महावितरणची दिरंगाई; अंबासनचे शेतकरी सोमवारपासून 'अन्नत्याग' उपोषणावर!.संजय कडूकर यांच्याकडे दोन एकर शेती असून त्यावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत होता. मात्र, कमी उत्पन्न आणि आर्थिक अडचणींमुळे ते मानसिक तणावात होते. शुक्रवारी दुपारी घरी कोणी नसल्याचे पाहून त्यांनी दुपट्ट्याच्या सहाय्याने लोखंडी कडीला गळफास घेतला. त्यांच्या पश्चात पत्नी आणि दोन मुली असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.