Vidarbha Farmer: विदर्भ हादरला! कर्जबाजारीपणाला कंटाळून पाच शेतकऱ्यांनी संपविले जीवन, नापिकी, कर्जाचा डोंगर अन् पावसाची दडी

अमरावती : विदर्भात गेल्या चोवीस तासांत पाच शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केली. त्यापैकी दोघांनी विषारी औषध प्राशन केले, तर तिघांनी गळफास घेऊन जीवन संपविले. या घटना अमरावती, वाशीम आणि यवतमाळ जिल्ह्यांत घडल्या आहेत..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.नामदेव रामचंद्र तायडे (वय ७०, रा. दर्याबाद), गजानन विनायक काळमेघ (वय ७०, रा. धामणगाव रेल्वे), दिनेश नारायण राऊत (वय ४५, रा. खेडपिंपरी, ता. नांदगावखंडेश्वर), आनंदराव राजाराम खाडे (वय ८५, रा. कामरगाव), विष्णू सदानंद मेटकर (वय २३, रा. नगरवाडी, ता.महागाव) असे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची नावे आहेत. .नामदेव तायडे यांनी पीककर्ज घेतले होते. परंतु, काही दिवसांपासून पाऊस नसल्याने तायडे तणावात होते. तसेच पत्नीच्या नावावरही शेतीसाठी कर्ज घेतले. मात्र उत्पन्नाची आशा मावळल्याने तायडे यांनी घरातच कीटकनाशक औषध प्राशन केले. दुसऱ्या घटनेत गजानन काळमेघ यांनीही नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे विषारी औषध घेत आत्महत्या केली. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...तिसऱ्या घटनेत सातेफळ फाटा ढाब्यासमोर दिनेश राऊत यांनीही कर्जबाजारीपणातून गळफास घेऊन आत्महत्या केली. चौथ्या घटनेत आनंदराव खाडे यांनी कर्जमाफीच्या यादीत नाव न आल्याची खंत आणि पावसाच्या खंडामुळे पिकांची झालेली दयनीय अवस्था, कर्ज फेडण्याची चिंता यामुळे अस्वस्थ होत गळफास लावून जीवन संपविले. पाचव्या घटनेत विष्णू मेटकर या युवा शेतकऱ्याने घटलेले कापसाचे उत्पादन, अत्यल्प पाऊस आणि कर्जबाजारीपणामुळे शनिवारी गळफास लावून आत्महत्या केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.