विदर्भ

Vidarbha Farmer: विदर्भ हादरला! कर्जबाजारीपणाला कंटाळून पाच शेतकऱ्यांनी संपविले जीवन, नापिकी, कर्जाचा डोंगर अन् पावसाची दडी

Vidarbha Farmer Crisis Deepens With Five Suicides In 24 Hours: कर्जबाजारीपणा, नापिकी आणि पावसाने दिलेल्या दडीमुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांचे उध्वस्त आयुष्य; अमरावती, वाशीम, यवतमाळ जिल्ह्यांत आत्महत्यांच्या मालिकेने प्रशासनासमोर गंभीर प्रश्न
Amravati Washim Yavatmal Report Five Farmer Suicides In 24 Hours Amid Rising Debt Crop Failure And Lack Of Rainfall

Amravati Washim Yavatmal Report Five Farmer Suicides In 24 Hours Amid Rising Debt Crop Failure And Lack Of Rainfall

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सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती : विदर्भात गेल्या चोवीस तासांत पाच शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केली. त्यापैकी दोघांनी विषारी औषध प्राशन केले, तर तिघांनी गळफास घेऊन जीवन संपविले. या घटना अमरावती, वाशीम आणि यवतमाळ जिल्ह्यांत घडल्या आहेत.

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