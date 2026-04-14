विदर्भात आठ दिवस उष्णलाटेचा इशारा; जगातील पहिल्या दहा उष्ण शहरांत विदर्भातील चार जिल्हे, अकोल्याचा पारा ४३.८ अंशांवर...

नागपूर : जसजसा सूर्य प्रखरतेने तापू लागला आहे, तसतसा विदर्भातील उन्हाळा आपला अस्सल रंग दाखवू लागला आहे. उन्हाच्या लाटेमुळे रविवारपाठोपाठ सोमवारीही वैदर्भीयांना उन्हाचे तीव्र चटके बसले. अकोला ४३.८ अंशांसह लागोपाठ दुसऱ्या दिवशी देशातील सर्वात उष्ण शहर ठरले. तर नागपुरात सलग दुसऱ्या दिवशी ४१.४ अंश तापमानाची नोंद झाली. प्रादेशिक हवामान विभागाने विदर्भात पुढील आठ दिवस उष्णलाटेचा इशारा दिल्याने उन्हाचा कहर आणखीन वाढणार आहे. सकाळी आठ-नऊ वाजतापासूनच उन्हाचे तीव्र चटके झोंबायला सुरुवात होते. .सूर्य जसजसा डोक्यावर येतो, तसतशी उन्हाची तीव्रता वाढत जाते. उन्हाच्या लाटेने सध्या अख्ख्या विदर्भालाच आपल्या कवेत घेतले आहे. सोमवारी उन्हाचा सर्वाधिक तडाखा अकोला, अमरावती, वाशीम, यवतमाळ, वर्धा आणि गडचिरोली या सहा जिल्ह्यांना बसला. अकोल्याच्या कमाल तापमानात जवळपास एका अंशाची वाढ होऊन पारा या मोसमातील उच्चांकी ४३.८ वर पोहोचला..जागतिक तापमानाची नोंद ठेवणाऱ्या 'एल डोराडो' या संकेतस्थळानुसार, येथे नोंद झालेले तापमान राज्यासह संपूर्ण देशात सर्वाधिक राहिले. अकोल्याची जगातील दुसरे 'हॉट' शहर म्हणून नोंद करण्यात आली. असह्य ऊन व उकाड्याने नागपूरकर कमालीचे त्रस्त झाले आहेत. हवामान विभागाचा आठ दिवस यलो अलर्ट असल्यामुळे या आठवड्यात पारा पंचेचाळिशी पार करण्याची शक्यता आहे..एप्रिलमध्येच ही भयानक स्थिती आहे, तर सर्वाधिक उन्हाच्या मे महिन्यात किती ऊन तापेल, याची कल्पनासुद्धा करवत नाही. उल्लेखनीय म्हणजे, यंदाचा उन्हाळा भयंकर तापणार असल्याचा इशारा यापूर्वीच भारतीय हवामान विभागाने दिला आहे..ही शहरे अधिक तापलीउल्लेखनीय म्हणजे, जगातील पहिल्या दहा उष्ण शहरांमध्ये अकोल्यासह अमरावती, यवतमाळ आणि वर्ध्याचा समावेश आहे. अमरावती येथे ४३.२ अंश, यवतमाळ येथे ४३.२ अंश, वर्धा येथे ४३.१ अंश, वाशीम येथे ४२.६ अंश आणि गडचिरोली येथे ४२.० अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद करण्यात आली. नागपूरचा पारा मात्र ४१.४ वर कायम राहिला..विदर्भातील तापमानशहर तापमान अकोला ४३.८ यवतमाळ ४३.२ अमरावती ४३.२ वर्धा ४३.१ गडचिरोली ४२.० वाशीम ४२.६ बुलडाणा ४१.५ नागपूर ४१.४ चंद्रपूर ४१.४ भंडारा ४१.० ब्रह्मपुरी ४१.२ गोंदिया ४०.५.