Vidarbha Heatwave : तापमानाच्या चाळिशीने विदर्भ हैराण; एप्रिल महिन्यात १८ दिवस तापदायक अनुभव

Vidarbha Heatwave : जागतिक पातळीवरील तापमानवाढ लक्षात घेता हवामान विभागाने यंदाचा उन्हाळा भीषण उष्णतेचा राहणार असल्याचा अंदाज वर्तविला होता.
Vidarbha 18 Days Above 40°C in April

Shubham Banubakode
नागपूर : एप्रिल महिन्यात नागपूर व विदर्भातील कमाल तापमान फारफार तर चाळिशीपर्यंत जाते. मात्र यंदाच्या एप्रिलने रेकॉर्डब्रेक केला. या महिन्यात तब्बल १८ दिवस नागपूरचा पारा चाळिशीपार राहिला. गेल्या दहा वर्षांत नागपूरकरांना प्रथमच इतका उष्ण व तापदायक एप्रिल महिना अनुभवायला मिळाला.

