Vidarbha Heatwave : विदर्भात उष्णतेची लाट कायम; बुधवारी सर्वाधिक तापमान चंद्रपुरात; अकोला, अमरावती किती?

श्रीकांत राऊत अकोला : विदर्भात उष्णतेची लाट कायम असून अकोल्यातही तापमानाने उच्चांक गाठला आहे. बुधवारी (ता.२९) उपलब्ध आकडेवारीनुसार अकोल्यात कमाल तापमान ४४.२ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले असून नागरिकांना तीव्र उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे. दुपारच्या वेळी रस्त्यांवरची वर्दळ कमी झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे..विदर्भातील इतर शहरांमध्येही तापमान उच्च पातळीवर आहे. चंद्रपूर येथे सर्वाधिक ४५ अंश तापमानाची नोंद झाली, तर गडचिरोली (४४.४), अमरावती (४४.२), नागपूर (४४.२) आणि वर्धा (४४.२) येथेही उष्णतेचा तडाखा जाणवत आहे. बुलडाणा (४१.३) व भंडारा (४३) यांसारख्या जिल्ह्यांमध्येही उष्णतेची तीव्रता कायम आहे..विदर्भात उष्णतेची लाट कायम; सोमवारी अमरावती सर्वाधिक हॉट, ४६.६ अशं तापमानाची नोंद; अकोल्याला टाकलं मागे....अकोल्यात सकाळपासूनच उन्हाचा चटका जाणवू लागतो. दुपारी उष्णता अधिक असल्याने बाहेर पडणे कठीण होत आहे. परिणामी बाजारपेठा आणि सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांची वर्दळ घटली आहे. उष्माघाताचा धोका वाढल्याने नागरिकांनी आवश्यक ती काळजी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे..महामुंबईला चटके तर नागपूर पुन्हा 'हॉट', विदर्भाला उष्णतेच्या लाटेचा इशारा; अकोला, महाडमध्ये पारा ४५ अंशावर.दरम्यान, पाण्याची मागणी वाढली असून शीतपेय, फळांचे रस आणि थंड पाण्याच्या स्टॉलवर गर्दी वाढत आहे. आरोग्य तज्ज्ञांनी दुपारी बाहेर जाणे टाळावे, भरपूर पाणी प्यावे आणि डोक्यावर संरक्षण ठेवावे, असा सल्ला दिला आहे. विदर्भातील ही उष्णतेची लाट आणखी काही दिवस कायम राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.