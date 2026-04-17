Vidarbha Heatwave : विदर्भात उन्हाची लाट कायम; अकोला-अमरावती राज्यात ‘हॉट’, पुढचे चार दिवस 'येलो अलर्ट'

नागपूर : विदर्भात उन्हाचा तडाखा दिवसागणिक वाढत असून, गुरुवारीही सर्वच जिल्ह्यात उन्हाचा कहर जाणवला. सध्या स्थितीत देशातील 'हॉट सिटी' ठरलेल्या अकोला व अमरावती येथे राज्यात सर्वाधिक ४४.२ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद करण्यात आली. नागपुरातही उन्हाचे तीव्र चटके बसले. प्रादेशिक हवामान विभागाचा आणखी चार दिवस यलो अलर्ट असल्यामुळे या आठवड्यातही उन्हाचा तडाखा कायम राहणार आहे. .गुरुवारी बहुतांश शहरातील कमाल तापमानाने उसळी घेतली. तर काही जिल्ह्यांमध्ये पारा किंचित खाली आला. विदर्भात गुरुवारी सर्वाधिक तापमानाची नोंद पुन्हा एकदा अकोला येथेच झाली. त्याचवेळी अमरावतीचा पाराही ४४.२ अंशांवर गेला. या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये राज्यात सर्वाधिक तापमानाची नोंद करण्यात आली..विदर्भात आठ दिवस उष्णलाटेचा इशारा; जगातील पहिल्या दहा उष्ण शहरांत विदर्भातील चार जिल्हे, अकोल्याचा पारा ४३.८ अंशांवर....बुधवारच्या तुलनेत नागपूरचा पारा ०.२ अंशाने घसरला, पण उन्हाची तीव्रता तितकीच होती. याशिवाय वर्धा (४४.० अंश), चंद्रपूर (४३.४ अंश), वाशीम (४३.६ अंश), यवतमाळ (४३.२ अंश), गडचिरोली (४३.० अंश), भंडारा (४२.० अंश) या जिल्ह्यांचा पाराही ४२ पार राहिला. याउलट रात्रीच्या किमान तापमानात मात्र घट झाल्याचे दिसून आले..तीव्र चटके व असह्य उकाड्याने लहानथोरांसह सारेच जण हैराण व परेशान आहेत. दुपारी अंगातून अक्षरशः घामाचे लोट वाहत आहेत. उन्हामुळे जीव कासावीस होत आहे. सूर्यास्तानंतर बराच वेळ पर्यंत उष्ण झळा जाणवत असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. हवामान विभागाचा यलो अलर्ट लक्षात घेता, सध्यातरी वैदर्भीयांची उन्हापासून सुटका अशक्य आहे. त्यामुळे आवश्यक काळजी घेणे, हाच उन्हापासून बचावाचा एकमेव उपाय आहे..Nagpur News: अकोला जगातील चौथे 'हॉट' शहर; पारा ४३.१ अंशांवर, नागपूर @ ४१.४, उन्हाचे चटके वाढले.शहर तापमानअकोला ४४.२अमरावती ४४.२नागपूर ४३.२वर्धा ४४.०यवतमाळ ४३.२चंद्रपूर ४३.४गडचिरोली ४३.०वाशीम ४३.६भंडारा ४२.०गोंदिया ४१.९बुलडाणा ४१.५.