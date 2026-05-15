सूर्याचा प्रकोप काही थांबेना! विदर्भातील दोन जिल्ह्यात उष्णतेचा 'येलो अलर्ट', सार्वजनिक कार्यक्रमावरही बंदी...

विदर्भात उष्णतेची लाट अद्यापही कायम आहे. अनेक जिल्ह्यातील तापमान ४० च्या पार गेले आहे. अशातच आता पुढचे काही दिवस उष्णता कायम राहणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आला आहे. हवामान विभागाने विदर्भातील नागपूर आणि वर्धा या दोन जिल्ह्यांसाठी उष्णतेच्या लाटेचा यलो अलर्ट जारी केला आहे. .हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यात १६ ते १८ मे या कालावधीत उष्णतेच्या तीव्र लाट येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी काळजी घ्यावी, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या उष्णतेच्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर दुपारी ११ ते ४.३० दरम्यानचे सर्व सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द करण्यात आले आहे..Weather Forecast IMD Monsoon Pre Rain : पुढच्या तीन दिवसांचा हवामान अंदाज आला, ६ जिल्ह्यांना पावसाचा ऑरेंज अलर्ट; तापमान वाढणार.नागपूर विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी यासंदर्भातील सूचना जारी केल्या आहेत. वाढत्या उष्णतेमुळे नागरिकांनी दुपारी घराबाहेर पडणे टाळावे आणि पुरेशी काळजी घ्यावी, असे आवाहनही प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. तसेच स्थानिक प्रशासनाला सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..विदर्भात उष्णतेची लाट कायम; सोमवारी अमरावती सर्वाधिक हॉट, ४६.६ अशं तापमानाची नोंद; अकोल्याला टाकलं मागे....दरम्यान, आज अकोला, अमरावती, वर्धा जिल्ह्यांत तापमान उष्ण राहणार असल्याचं हवमान विभाकडून सांगण्यात आलं आहे. तर पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड जिल्ह्यांत उष्ण व दमट हवामानाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. याशिवाय दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात वादळी पावसाचा अंदाज असल्याने सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.