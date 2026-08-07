विदर्भात मॉन्सून पुन्हा सक्रीय; 'या' पाच जिल्ह्यांमध्ये यलो अलर्ट, मुसळधार पावसाची शक्यता

विदर्भातील नागरिकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून विश्रांती घेतलेला मॉन्सून आता पुन्हा सक्रिय होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे विदर्भात पावसासाठी पोषक वातावरण तयार झाले असून, पुढील काही दिवस अनेक भागांत जोरदार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. काही जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्टही जारी करण्यात आला आहे..गेल्या आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसानंतर विदर्भात पावसाने अचानक विश्रांती घेतली आहे. त्यामुळे दिवसा कडक ऊन आणि रात्रीही उकाडा वाढल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. अनेक ठिकाणी पुन्हा कुलर आणि पंख्यांचा वापर वाढला आहे. मात्र आता हवामानात पुन्हा बदल होण्याची शक्यता आहे..Low Pressure Area Bay of Bengal : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार, चार दिवसात पुन्हा पाऊस सक्रिय होणार; ढगफुटीसदृश पावसाची शक्यता.हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, नागपूरसह विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी कोसळू शकतात. तर गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यांमध्ये मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी वीजांचा कडकडाट सुरू असताना सुरक्षिततेची काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..दरम्यान, शुक्रवारी दिवसभर आकाश ढगाळ राहिल्यामुळे तापमानात लक्षणीय घट झाली. अनेक जिल्ह्यांतील कमाल तापमान तिशीच्या खाली आले. अमरावतीमध्ये तापमानात जवळपास ४.८ अंशांची घसरण नोंदवली गेली असून, ते २७.८ अंश सेल्सिअसवर पोहोचले. ब्रह्मपुरीतही तापमानात सुमारे चार अंशांनी घट झाली आहे..Maharashtra Rain Alert : महाराष्ट्रात २० हून अधिक जिल्ह्यात पावसाचा अलर्ट, हवामान विभागाचा नवा अंदाज; बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा.यंदाच्या पावसाळ्यावर एल-निनोचा प्रभाव असला तरी ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्येही चांगला पाऊस होईल, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. त्यामुळे पुढील आठवडाभर विदर्भात पावसाचा मुक्काम राहण्याची शक्यता असून, शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.