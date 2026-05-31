वणी: सासरच्या मंडळींकडून बहिणीवर होत असलेल्या शारीरिक आणि मानसिक छळाचा सूड उगवण्यासाठी एका भावाने आपल्या साथीदारांसह थेट बहिणीच्या सासरी धडक देत जावयावर धारदार शस्त्राने जीवघेणा हल्ला केला. ही धक्कादायक घटना गुरुवारी(ता. 28) मध्यरात्री शास्त्रीनगर परिसरात घडली. या हल्ल्यात जावई अक्षय बोढे गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर चंद्रपूर येथे उपचार सुरू आहे. त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे..अक्षय बोढे याचा विवाह चंद्रपूर येथील एका तरुणीसोबत झाला हाता. लग्नानंतर पतीकडून छळ होत असल्याची तक्रार संबंधित महिलेने आपल्या माहेरी वारंवार केली होती. बहिणीवर होत असलेल्या कथित अत्याचारामुळे संतप्त झालेल्या तिच्या भावाने हा टोकाचा मार्ग स्वीकारल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे..गुरुवारी रात्री उशिरा आरोपी काही साथीदारांसह अक्षयच्या घरात पोहोचले. सुरवातीला दोन्ही बाजूंमध्ये जोरदार शाब्दिक वाद झाला. मात्र, वादाचे रूपांतर लवकरच हिंसक संघर्षात झाले. आरोपींनी सोबत आणलेल्या धारदार शस्त्रांनी अक्षयवर सपासप वार केले. अचानक झालेल्या या हल्ल्यात अक्षय गंभीर जखमी होऊन रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. अक्षयला वाचविण्यासाठी त्याची काकू धावून आली असता आरोपींनी तिच्यावरही हल्ला केला..दरम्यान, आरडाओरडा ऐकून मदतीसाठी आलेले अक्षयचे काका विजय बोढे यांनाही आरोपींनी मारहाण करून जखमी केले. त्यामुळे घरातील तिघेही रक्तबंबाळ अवस्थेत पडले होते. मध्यरात्री घडलेल्या या थरारक प्रकारामुळे शास्त्रीनगर परिसरात एकच खळबळ उडाली. नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनंतर पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत जखमींना रुग्णालयात दाखल केले. प्राथमिक उपचारानंतर काका आणि काकू यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. मात्र, अक्षयची प्रकृती गंभीर असल्याने त्याला पुढील उपचारासाठी चंद्रपूर येथे हलविण्यात आले..या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि त्याचे साथीदार हल्ल्यानंतर फरार झाले आहेत. पोलिसांनी त्यांच्या शोधासाठी पथके रवाना केली असून विविध ठिकाणी तपास सुरू आहे. याप्रकरणी खुनाचा प्रयत्न, घरात घुसखोरी आणि शस्त्राने हल्ला केल्याप्रकरणी गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेचा तपास ठाणेदार गोपाल उंबरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.