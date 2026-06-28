विदर्भ

Vidarbha Rain Alert : विदर्भासाठी दिलासादायक बातमी! पावसाचा जोर वाढणार, ११ जिल्हे यलो अलर्टवर

MD Issues Yellow Alert for 11 Districts In Vidarbha : प्रादेशिक हवामान विभागाने सोमवारपासून (ता. २९) अकराही जिल्ह्यांमध्ये यलो अलर्ट जारी केला असून, काही ठिकाणी मुसळधार किंवा अतिवृष्टीचीही शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
Vidarbha Rain Alert

Vidarbha Rain Alert

esakal

Shubham Banubakode
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सध्या मॉन्सूनचा विदर्भासह संपूर्ण मध्य भारतावर तीव्र प्रभाव असल्यामुळे या आठवड्यात पावसाचा जोर वाढणार आहे. प्रादेशिक हवामान विभागाने सोमवारपासून (ता. २९) अकराही जिल्ह्यांमध्ये यलो अलर्ट जारी केला असून, काही ठिकाणी मुसळधार किंवा अतिवृष्टीचीही शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

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