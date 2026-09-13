विदर्भात पुन्हा वाघाची दहशत! गडचिरोलीत शेतकऱ्यावर हल्ला, वनविभागाकडून सतर्कतेचा इशारा....

गडचिरोली तालुक्यातील पोर्ला परिसरात रविवारी सकाळी थरारक घटना घडली. शेतात खत टाकण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यावर दबा धरून बसलेल्या वाघाने अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात शेतकरी गंभीर जखमी झाला असून त्याला उपचारासाठी गडचिरोली येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. सध्या त्याची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती वन विभागाकडून देण्यात आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पोर्ला येथील शेतकरी भाऊराव भगवान म्हशाखेत्री (वय ४५) हे रविवारी सकाळी सुमारे ९ वाजता पोटेश्वर मार्गावरील आपल्या शेतात गेले होते. शेतात खत टाकण्याचं काम सुरू असतानाच झुडपात लपून बसलेल्या वाघाने अचानक त्यांच्यावर झडप घातली. वाघाने हल्ला केल्याने भाऊराव यांच्या हातापायांना गंभीर दुखापत झाली. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे काही क्षणांसाठी त्यांचीही भंबेरी उडाली. मात्र, त्यांनी धीर न सोडता हातातील खत टाकण्याच्या वाटीने वाघाचा प्रतिकार करण्यास सुरुवात केली. यावेळी त्यांनी मोठमोठ्याने आरडाओरड केली..Fighting Tiger With a Stick: शेतकऱ्याने काठीच्या जोरावर वाघाला पळवले! कान्हा जंगलाजवळ तरुणाची वाघाशी १५ मिनिटे थरारक झुंज.भाऊराव यांचा प्रतिकार आणि आरडाओरड पाहून अखेर वाघाने तेथून पळ काढला. या घटनेवेळी भाऊराव यांची मुलगीदेखील शेतातच उपस्थित होती. त्यामुळे या घटनेने परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोर्ला वनपरिक्षेत्राचे अधिकारी राजेश पाचभाई यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. जखमी भाऊराव यांना उपचारासाठी गडचिरोलीच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. डॉक्टरांकडून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..Fighting Tiger With a Stick: शेतकऱ्याने काठीच्या जोरावर वाघाला पळवले! कान्हा जंगलाजवळ तरुणाची वाघाशी १५ मिनिटे थरारक झुंज.वनपरिक्षेत्र अधिकारी राजेश पाचभाई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाऊराव यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यावर वाघाने हल्ला केल्याने पोर्ला आणि पोटेश्वर मार्गावरील शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. शेतात काम करताना अचानक वन्यप्राण्यांचा सामना होण्याच्या घटना या भागात यापूर्वीही घडल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतात जाताना विशेष काळजी घ्यावी, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. वन विभागाकडूनही या परिसरातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.